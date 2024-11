Pela 1ª vez na história, equipe de bombeiros paulistas conquista os Jogos Pan-Americanos de Rafting

A volta para casa nesta terça-feira (5) será dourada para a equipe de rafting do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Os militares da cidade de Brotas e Várzea Paulista, no interior do estado, ganharam a medalha de ouro no Pan-Americano de Rafting, disputado entre 31 de outubro a 2 de novembro em Pucón, no Chile.

O feito é inédito na história da Polícia Militar de São Paulo. É a primeira vez que um time formado por bombeiros ganha um torneio internacional na modalidade. O grupo garantiu o primeiro lugar geral após a soma de três provas disputadas, ficando em 1º na categoria Rx (disputa entre dois botes), em 2º no Downdriver (descida com todos os botes) e em 3º no Slalom (prova individual).

“Foi uma conquista que reflete a dedicação e preparo dos nossos atletas, provando o espírito da equipe, força e excelência dos nossos bombeiros”, disse o capitão Maycon Cristo, chefe da comunicação social do Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo.

O Brasil teve dobradinha no pódio. Uma outra equipe brasileira formada por civis conquistou a segunda colocação, ficando apenas dois pontos abaixo dos campeões. A Costa Rica ficou com o terceiro lugar. Os jogos contaram com a participação de 40 equipes de diferentes países, inclusive europeus.

Sonho realizado

Para os soldados Murilo Torres, Leandro Cavalcante e João Rodrigues a conquista foi ainda mais especial. Foi a primeira vez que eles participaram de um Pan-Americano de Rafting na carreira, já sendo coroados com o título.

“Desde quando a gente entrou na corporação tínhamos o desejo de formar uma equipe de rafting e sermos campeões. Nós enfrentamos as melhores equipes das Américas e do mundo na modalidade. Foi uma sensação incrível”, disse o soldado Torres.

A medalha de ouro também foi muito festejada pelo soldado Rodrigues, que queria ganhar o título sul-americano ao lado de seu principal influenciador na carreira de bombeiro e no esporte. “Não tenho nem palavras. Talvez era a última oportunidade que eu tinha para isso acontecer. Foi um sonho realizado”, comentou.

Pentacampeões

A conquista no Chile também contou com a experiência do cabo Fábio Ramos, que ganhou todos os cinco jogos Pan-Americanos que disputou desde 2006. O último havia sido no Canadá há 12 anos. Mas atuando ao lado de militares, esse também foi o seu primeiro trunfo.

O grupo se formou no início deste ano para a disputa do Pan-Americano. O time também conta com um civil, Rafael da Cruz, que é pentacampeão da modalidade. Nos jogos do Chile, o bote foi composto por quatro atletas, sendo que um fica de reserva.

A trajetória do cabo nas disputas de rafting pode estar chegando ao fim. Nove vezes campeão mundial da categoria, o bombeiro não sabe se irá disputar mais competições internacionais. “Feliz em levar o nome do Corpo de Bombeiros de SP ao topo e de inspirar os bombeiros mais jovens a seguir no esporte. Tenho muito orgulho do que fiz até aqui”, disse o bombeiro.

A equipe agora treina para o Campeonato Brasileiro de Rafting, que será realizado em fevereiro do ano que vem, em Três Rios (RJ). O torneio servirá como seletiva para a disputa do mundial de Bariloche, na Argentina, em 2025.