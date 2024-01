Pela 1ª vez, Carnaval de SP terá camarote dedicado ao público LGBTQIA+

O Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, terá camarote dedicado ao público LGBTQIA+ pela primeira vez na história.

O “Camarote Sensação” será o primeiro camarote 100% dedicado à inclusão, diversidade e representatividade, voltado para a comunidade LGBTQIA+. O espaço terá capacidade para receber 1 mil pessoas por noite.

O camarote foi anunciado em 2021 e está iniciando sua história no Carnaval só agora, em 2024. Além disso, a ideia é aumentar a empregabilidade de profissionais LGBTQIA+, com critérios de contratação baseados no respeito à diversidade, inclusão social e sustentabilidade.

Oferecendo uma experiência premium, o Camarote Sensação proporcionará aos foliões um ambiente vibrante com open bar, open food, cardápio vegano e conveniências exclusivas. A localização no sambódromo garante uma vista ampla e privilegiada para os desfiles.

Os convidados do camarote serão recebidos em um ponto de encontro, com transporte direto para o evento. A hospitalidade inclui, bebidas, customização de abadás, maquiagem, e outros serviços, garantindo conforto, segurança e atenção em cada momento.

Com programação diversificada, os intervalos entre os desfiles terão atrações que incluem DJs da cena LGBTQIA+ e outros artistas.

O espaço é uma iniciativa pioneira de Ricardo Gomes, empresário e Presidente da Câmara de Comércio e Turismo LGBTI+ do Brasil, e agora é gerenciada por Ismael Paiva, que também dirige o Camarote Avenida. O espaço promete transformar o Carnaval paulista em uma “celebração única e acolhedora”.