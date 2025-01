Peeling Químico é seguro e renova a pele, afirma especialista

Para entender o peeling químico, é essencial conhecer a estrutura da pele, o maior órgão do corpo humano. Segundo o Dr. José Kacowicz, médico especializado em tratamentos químicos da face, “a pele é estratificada, formada por várias camadas.“ Ele explica que a epiderme, camada externa, é composta por células unidas pela queratina, que garante sua impermeabilidade à água. Já a derme, camada abaixo, é descrita como uma “gelatina onde as células de defesa do organismo nadam“.

A inovação apresentada pelo médico, chamada Reset Basal, tem como objetivo alcançar a camada mais profunda da pele. Segundo o especialista, o procedimento elimina a camada Basal da epiderme para atingir a vaza dérmica, onde estão os vasos da derme. “Eu aplico um químico que quebra a queratina e as camadas da epiderme. O sangue nessa região neutraliza o agente químico e estimula a regeneração,” explica Dr. Kacowicz.

Reconhecido mundialmente pelo uso do fenol, o médico agora utiliza outras substâncias devido à proibição do fenol no Brasil. Ele destaca que, embora o fenol fosse mais confortável para o paciente, os resultados obtidos com os novos produtos são semelhantes.

Dr. Kacowicz assegura que o peeling químico é seguro: “O sangue na vaza dérmica contém células de defesa que atacam e neutralizam o agente químico.“ Os resultados transformadores do Reset Basal são celebrados por seus pacientes nas redes sociais do médico, que acumulam mensagens de gratidão.

“Meu trabalho é um instrumento para melhorar a autoestima e transformar vidas,” conclui o especialista, reforçando seu compromisso com a saúde e a beleza da pele.