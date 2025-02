Pedro Santa Rosa se livra de acidente grave na estreia da Copa São Paulo Light de Kart

O kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, foi palco de muita adrenalina no último fim de semana, com a abertura da temporada 2025 da Copa São Paulo Light de Kart. A pista, conhecida por seu traçado técnico e desafiador, recebeu pilotos de todo o país, incluindo o brasiliense Pedro Santa Rosa (Rogos Telecom / Bsb Grill N.1 / Prokart Racing / Coach: Giuliano Raucci, que estreou na categoria OKN Júnior.

A mudança nas regras da Comissão Nacional de Kart (CNK), que eliminou as categorias Júnior Menor e Júnior do cronograma nacional, permitiu que Pedro e outros jovens pilotos ingressassem diretamente na OKN Júnior, que utiliza os motores Iame OKNJ FIA. Para Santa Rosa, essa foi uma oportunidade de mostrar seu talento em um novo nível de competição.

Com um currículo impressionante, incluindo títulos como o de Campeão da Copa do Brasil Mini 2T em 2024, além de tricampeonato na Mirim e bicampeonato na Cadete no Brasiliense de Kart, Pedro chegou a Interlagos com a missão de continuar sua trajetória de sucesso. No entanto, a competição estava acirrada: dos 29 pilotos no grid, 24 estavam dentro do mesmo segundo no tempo de volta, o que deixou Santa Rosa a apenas 5 décimos do pole position, garantindo-lhe um lugar na décima fila de largada da primeira prova.

A corrida um, foi marcada por um grande susto. Logo após a largada, Pedro se envolveu em um enrosco com mais de dez karts, mas conseguiu retornar à pista e completar as dezoito voltas, mostrando determinação.

Já na segunda corrida, o cenário foi mais complicado. Largando do fim do pelotão, o piloto candango se chocou com o kart número 10, de Gustavo Bonk, que havia ficado parado no meio da pista. O kart 18, de Henrique Weissheimer, também não conseguiu desviar, resultando em uma colisão em cadeia. Infelizmente, o Weissheimer quebrou o antebraço esquerdo e foi atendido, ainda na pista. O incidente forçou a direção de prova a neutralizar a corrida, em um procedimento semelhante ao Virtual Safety Car da Fórmula 1.

Pedro Santa Rosa, acabou com uma luxação no dedo polegar da mão esquerda e após o susto, falou sobre as provas: “Foram duas corridas bem complicadas, com dois acidentes. O segundo foi mais grave, não deu para desviar do Bonk e acabei machucando o polegar. O Henrique que se machucou mais sério, mas ele está bem, apesar de ter quebrado o braço. Agora é tirar isso como aprendizado e voltar mais forte na próxima.”

Apesar dos contratempos, o piloto candango já tem data marcada para sua revanche: dia 15 de março, na segunda etapa da Copa São Paulo Light de Kart, novamente no kartódromo de Interlagos. Antes disso, Pedro teria no próximo fim de semana a abertura do Brasília Kart Series, a primeira etapa do Campeonato Brasiliense de Kart, na pista do Kartódromo de Guará. No entanto, como segue em recuperação da luxação no polegar, o piloto não foi liberado pelos médicos. Pedro Santa Rosa promete retornar logo e buscar melhores resultados, para continuar sua trajetória de destaque no automobilismo nacional.