Pedro Sampaio sobe ao palco com J Balvin

Encontro de latinos! Headliner do Palco Praia do Camarote Salvador neste domingo (11), Pedro Sampaio aproveitou para fazer uma participação no show de J Balvin na maior festa de Carnaval do Brasil.

Entregando muita animação, os artistas cantaram POCPOC, hit do carioca e aposta de musica do Carnaval, e Bola Rebola, single do colombiano com participação de Anitta e Tropkillaz.

Na última sexta (9), Balvin despertou a curiosidade dos fãs ao postar em seus stories um print ouvindo o ultimo sucesso de Sampaio, que alcançou a primeira posição do Top 50 Brasil do Spotify pela segunda vez esta semana.