Pedro Sampaio se inspira em Anitta para show em SP

É a hora do show do poderoso! Pedro Sampaio continua homenageando grandes nomes da música brasileira em sua turnê de Carnaval e o tiro certo da vez é um figurino inspirado em Anitta. O DJ, produtor e cantor se apresentará nesta segunda (12) no Carnaval da Cidade, em São Paulo, usando uma versão do look da poderosa no icônico clipe de Bang, de 2015.

“Anitta é um nome que não dá pra ficar de fora da minha lista de homenagens. Tudo o que ela representa pra nossa música e pra internacionalização do funk é importante demais”, afirma o DJ. “Bang foi um sucesso enorme, então quis representar essa momento muito marcante”.

Com uma estrutura de Carnaval cada vez maior, Pedro Sampaio elegeu este ano o tema “Ícones da Música Brasileira” para sua turnê, que passará por nove cidades do país, entre elas Salvador, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo. O artista abriu sua temporada no dia 4 de fevereiro arrastando mais de 300 mil pessoas pelas ruas do centro do Rio de Janeiro com o Bloco do TikTok com Bloco da Favorita com figurino inspirado na Xuxa. Já na abertura do Carnaval de Salvador, na última quinta (8), se transformou em Carla Perez para um show gratuito no Farol da Barra. Bonde das Maravilhas, Mamonas Assassinas, Daniela Mercury e Ivete Sangalo são outros nomes que foram contemplados pelo DJ, produtor e cantor carioca.