Pedro Sampaio lança remix de “Cavalinho”

Com o Carnaval batendo à porta, Pedro Sampaio resolveu presentear seus fãs com um remix de “Cavalinho”, música que foi sucesso durante a folia de 2013. A nova versão do hit do cantor baiano Gasparzinho foi lançada nesta quinta (25), acompanhada de um dance vídeo gravado nas ruas de Salvador.

A ideia para o remix surgiu de um encontro inesperado na praia do Porto da Barra, ponto turístico de Salvador. “Eu estava curtindo um tempinho de folga na cidade e acabei conhecendo o Gasparzinho. Tive a ideia na hora de trazer de volta à tona ‘Cavalinho’, com uma nova roupagem. Encontramos com o Rafinha RSQ, meu parceiro de longa data, e gravamos a voz”, revela Sampaio.

Ainda na última semana, os dois gravaram o audiovisual para o single, que tem como cenário a Gamboa e o Porto da Barra. O produtor já está dando um gostinho da nova faixa em suas redes sociais e apresentando em seus shows de pré-carnaval, levantando o público.

CARNAVAL

Com uma estrutura de Carnaval cada vez maior, Pedro transita por diferentes formatos de festas, entre eventos públicos e privados, camarotes, trios elétricos, entre outros. No ano passado, foram 14 shows em 9 dias. “Eu fiz meu primeiro carnaval temático, meu primeiro trio em São Paulo… Foi um projeto que tenho muito orgulho! E o mais importante pra mim é poder cantar para públicos diferentes no Brasil todo e receber essa energia em vários cantos do país”.

Em 2024, o músico passará por nove cidades, com cerca de 15 shows em 14 dias. Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Ouro Preto (MG), Porto Seguro (BA), Olinda (PE) e Acari (CE) receberão apresentações do funk star. Com a agenda de verão lotada, ele não pretende ficar parado. “Esse ano vem muita coisa aí (risos). Mais shows, mais trios, um tema que tenho certeza que vocês vão amar e, de quebra, um remix novo pra galera curtir junto com POCPOC”, finaliza.

POCPOC

Último lançamento do carioca, “POCPOC” se encaminha para ser um dos grandes sucessos do Carnaval 2024. O single figura na segunda posição na playlist Top 50 Brasil do Spotify com mais de 36 milhões de streams e é a terceira mais ouvida na mesma playlist em Portugal. Já no YouTube, o clipe, que conta com a participação de Deborah Secco, tem mais de 17.5 milhões de views e está no Top 10 da plataforma no país lusitano. Recentemente, a faixa entrou também no Top 200 global, sendo a sexta vez que o DJ e produtor emplaca seu trabalho no chart mundial do Spotify. Também estiveram na lista “DANÇARINA”, “GALOPA”, “NO CHÃO NOVINHA”, “SENTADÃO” e “CHAMA ELA”. Além disso, Pedro Sampaio é o único artista pop masculino brasileiro com duas músicas que ultrapassam 200 milhões de streams no Spotify, com “DANÇARINA” e “GALOPA”.

