Pedro Sampaio encerra Rock in Rio Lisboa

Figurinha carimbada nos charts portugueses, Pedro Sampaio entregou um espetáculo para o público presente no último dia da 10ª edição do Rock in Rio Lisboa. Com um show enérgico e repleto de hits, como “DANÇARINA”, “POCPOC”, “GALOPA” e “CAVALINHO – Remix”, o carioca, primeiro DJ de funk a tocar no festival, fechou a comemoração dos 20 anos de Rock in Rio em Portugal com recorde de público no palco Galp.

“Foi um momento inesquecível na minha carreira. Nem nos meus maiores sonhos poderia ser tão incrível quanto foi. Poder retribuir todo o carinho que sinto quando venho pra Portugal no palco, entregando tudo de mim, foi uma honra”, declara o artista.

Com um ato inédito, Pedro Sampaio se apresentou acompanhado de seu ballet completo, com 18 dançarinos, e novos elementos cênicos de palco. Ele entregou remixes especiais, muita dança, energia e funk brasileiro.

Na última sexta, o músico apareceu de surpresa num dos mais tradicionais pontos turísticos de Lisboa, o Jardim Roque Gameiro, no Cais do Sodré, próximo à famosa Praça do Comércio e às margens do Rio Tejo. O DJ reuniu uma multidão e fez um pocket show ao vivo no local, tocando por quase uma hora seus maiores hits como “DANÇARINA”, “POCPOC” e “CAVALINHO – Remix”.

“Eu recebo muito carinho toda vez que venho a Portugal, me sinto em casa. Tenho fãs fiéis aqui, por isso resolvi fazer essa surpresinha para eles (risos), não poderia deixar de retribuir tanto amor”, contou o artista.

Sua última passagem por Portugal, em 2023, teve shows sold out, e passou por Lisboa, Açores e Braga e lotando as maiores arenas do país, com 35 mil pessoas. Ele ainda está entre os 80 artistas mais escutados de Portugal no Spotify diariamente, e mantém 2 músicas no TOP 200 lusitano: “POCPOC” e “CAVALINHO – Remix”, hits do Carnaval 2024.

A turnê europeia de Pedro Sampaio já passou por Londres, Amsterdã, Barcelona e Ibiza. No dia 25, Sampaio volta a abrir o show da turnê “Baile Funk Experience” de Anitta, dessa vez em Berlim, na Alemanha.

A parada seguinte de Pedro será no Elysee Montmartre, em Paris. Logo depois, ele embarca para Dublin, na Irlanda, para ser headliner da Braza Block Party, uma festa pré-Parada LGBTQIAP+ que também contará com a presença de Gloria Groove. Sua Eurotour se encerra em Zurique, na Suíça, no dia 29, mas o artista segue com Anitta para mais três shows na Espanha: Ibiza (01/07), Madri (03/07) e Barcelona (04/07).

SERVIÇO

Eurotour Pedro Sampaio

27/06 – Paris, França – Elysee Montmartre

28/06 – Dublin, Irlanda – National Museum Of Ireland

29/06 – Zurique, Suíça – Standhalle Bülach

Ingressos

Opening Act: Baile Funk Experience com Anitta

25/06 – Berlim, Alemanha

01/07 – Ibiza, Espanha

03/07 Madrid, Espanha

04/07 Barcelona, Espanha