Pedro Sampaio encerra Carnaval em SP com chuva e homenagem à cantora Joelma

O DJ Pedro Sampaio arrastou um mar de foliões com o Bloco Beats no encerramento do Carnaval 2024 de São Paulo, no Ibirapuera, na zona sul. “Este Carnaval está sendo o maior da minha vida. Foram 16 shows em dez dias”, disse em entrevista.

Pouco antes das 15h, o artista subiu no trio, anunciou o início da festa e colocou a multidão para dançar. Minutos depois, a chuva caiu tímida, insuficiente para desmobilizar foliões que chegavam avenida Pedro Álvares Cabral. O local já estava repleto de fãs do DJ.

Depois, quando a chuva apertou e se transformou em temporal, muita gente deixou o local -foliões e ambulantes.

“Neste ano, estou homenageando os ícones pop do Brasil. Cada show foi um artista. Hoje, para fechar, é a Joelma. Homenageei É o Tchan, Mamonas Assassinas e diversos artistas brasileiros que me inspiram e por quem tenho muito carinho e respeito. O Carnaval tem essa possibilidade. O Carnaval do Brasil é o maior do mundo, onde o brasileiro consegue se encontrar, porque é feliz, é quente, alegre. Eu e a minha música temos tudo a ver com isso”, afirmou.

“E eu tenho tudo a ver com o Carnaval de São Paulo. Fiz o meu primeiro trio aqui no ano passado e foi incrível. As pessoas conseguem sentir a minha energia. Não tem briga, confusão. Tem criança, idoso, adolescente, todo tipo de pessoa como eu”, finalizou Pedro Sampaio.

Os foliões elogiaram a estrutura da festa. “Aqui no Ibirapuera foi um Carnaval seguro, tranquilo, bem equipado, com água de graça. Por isso escolhi esse bloco. Pra mim é o mais seguro”, disse a professora de dança Dádila da Conceição Souza, 30.

Após quatro anos afastada da folia devido ao nascimento de dois bebês, a professora de educação infantil Daiane Marcele, 24, marcou sua volta aos blocos neste ano. “Eu quero muita alegria, muita diversão. Aqui não falta nada. Tem acessibilidade para tudo”, afirmou.

O administrador Danilo Ramos, 30, também escolheu o Ibirapuera para pular Carnaval em 2024. A organização do espaço, diz, foi o que norteou a escolha. Ele e o advogado Daniel Nunzio, 32, homenagearam a cantora Taylor Swift na fantasia.

“Isso aqui é uma homenagem à nossa cantora maravilhosa Taylor Swift, numa das músicas mais famosas dela. Escolhemos esse bloco para usar essa fantasia e encerrar o Carnaval”, disse Nunzio. Os dois são amigos há seis anos, desde que Nunzio decidiu trocar o México -sua terra natal– pelo Brasil.

“Infelizmente teve a pandemia, e este é o primeiro ano em que senti a sensação do que é o Carnaval. É o primeiro Carnaval que estou curtindo pleno, desde que cheguei ao Brasil.”

A assessoria de Pedro Sampaio afirmou que o DJ seguiu com o bloco até o fim, mesmo sob chuva, e encerrou a festa por volta das 17h45.