Pedro Sampaio confirma “ASTRO Tour” em Portugal

Pedro Sampaio já tem shows marcados para 2025! O artista acaba de anunciar dois shows da sua “ASTRO Tour” em Portugal no mês de abril: no dia 12 ele sobe ao palco do Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, e no dia 13 se apresenta na Super Bock Arena, no Porto. A pré-venda dos ingressos começou nesta quinta (10) e a venda geral acontece nesta sexta (11) à partir de 10h (horário local).

“Eu mal posso acreditar que vou voltar a Portugal para fazer shows pelo quarto ano consecutivo. Isso é uma loucura, muito mais do que eu um dia pude imaginar. Eu sempre falo do carinho imenso que recebo toda vez que piso lá e eu sou muito grato por isso”, celebra Sampaio.

O DJ volta à Europa depois de uma turnê de sucesso em 2024, quando fez 11 shows em 9 cidades. No Rock in Rio Lisboa, ele arrastou uma multidão para o Palco Galp e bateu o recorde de público do espaço. Dois dias antes da apresentação, o músico apareceu de surpresa no Jardim Roque Gameiro, no Cais do Sodré, onde reuniu uma multidão e fez um pocket show ao vivo no local.

Seu último projeto, o álbum visual “ASTRO”, conta com três faixas no Top 200 do Spotify: “CAVALINHO – Remix” em 27º, “POCPOC” em 58º e “ESCADA DO PRÉDIO”, parceria com Marina Sena, em 35º. Primeiro single do disco, “POCPOC” chegou a ocupar o topo das paradas do país luso em janeiro, logo após seu lançamento. Além disso, Pedro Sampaio ocupa, hoje, a posição 35 de Top Artists.

HISTÓRICO NO PAÍS

O músico cruzou o Atlântico pela primeira vez em 2022 para um show no Festival MeoSudoeste, em Portugal. Já em abril do ano seguinte, Sampaio esteve na Europa para uma turnê sold out que passou por Lisboa, Açores e Braga e lotou as maiores arenas lusitanas, somando 35 mil pessoas. Ainda em 2023, ele retornou para um show na feira São Mateus, em Viseu, a maior do país, e arrastou uma multidão. O carioca bateu o recorde de público do evento, reunindo cerca de 25 mil pessoas.

Pedro Sampaio faz sucesso na terrinha não é de hoje. Em 2022, “DANÇARINA” foi a música com maior número de semanas no Top 1 do Spotify no país, permanecendo no topo por 20 semanas, sendo 19 consecutivas. Com esse desempenho, a faixa bateu o recorde que antes pertencia ao hit mundial “Despacito”, de Luís Fonsi. No mesmo ano, Pedro chegou a ter cinco músicas no top 100 de Portugal: além de “Dançarina”, “Galopa”, “No Chão Novinha”, “Dançarina Remix” e “Bagunça” também entraram nos charts. Ele ainda está entre os artistas mais escutados do país no Spotify diariamente.