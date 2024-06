Pedro Raul rejeita ofertas no Brasil e soma pontos com António Oliveira

Pedro Raul ganhou pontos com o técnico António Oliveira por aceitar “reforçar” o Corinthians contra o Athletico no último domingo (23), na Ligga Arena.

Pedro Raul disputou o sétimo jogo no Campeonato Brasileiro e agora não pode reforçar nenhum adversário na competição nacional.

Carlos Miguel e Fausto Vera forçaram para não atuar, mas Pedro se colocou à disposição de António na ausência do suspenso Yuri Alberto.

António gostou da postura do atleta e conta com ele para o segundo semestre.

O Corinthians não descarta negociar Pedro Raul, mas quer reaver pelo menos parte do que investiu. As sondagens no futebol brasileiro foram por empréstimo.

Pedro não descarta voltar ao exterior em caso de boa oportunidade, porém, a prioridade é corresponder no Timão. Ele ainda não correspondeu.

Pedro Raul tem três gols em 19 jogos pelo Corinthians. Ele é reserva de Yuri Alberto e briga por espaço com Arthur Sousa, jovem recém-promovido da base.