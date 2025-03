Pedro Raul dá vitória ao Ceará na Copa do Nordeste diante do América-RN

Na noite desta quinta-feira (6), o Ceará garantiu uma vitória crucial ao vencer o América-RN por 1 a 0, em partida válida pela quinta rodada da Copa do Nordeste, realizada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O único gol da partida foi marcado por Pedro Raul, consolidando a ascensão do Vozão, que agora soma sete pontos e ocupa a terceira posição no Grupo B.

Por outro lado, o América-RN permanece na quarta colocação do mesmo grupo, também com sete pontos. Ambas as equipes se preparam para seus próximos desafios na competição. O Ceará enfrentará a Juazeirense na sexta rodada, embora a data do confronto ainda não tenha sido definida. Antes disso, o Vozão tem um compromisso no Campeonato Cearense, onde jogará contra o Maracanã no próximo domingo (9).

O América-RN, por sua vez, se preparará para um embate nos Aflitos contra o Náutico na próxima rodada da Copa do Nordeste. No entanto, antes desse encontro, o Alvirrubro de Natal disputará as semifinais do Campeonato Potiguar contra o Santa Cruz de Natal.

Em outro jogo da rodada, realizado também na quinta-feira, Sampaio Corrêa e Náutico empataram em 1 a 1 no Estádio Castelão, em São Luís. Este confronto envolveu as duas equipes que ocupam as últimas posições no Grupo B da Copa do Nordeste. Alan James marcou para o Sampaio Corrêa, enquanto Leandro Kauã igualou para o Náutico, ambos com gols de cabeça.

Com este empate, o Sampaio Corrêa permanece sem vitórias na competição e está em último lugar no grupo com apenas dois pontos. O Náutico enfrenta uma sequência difícil, chegando ao quarto jogo sem vencer — contabilizando sua eliminação precoce nas quartas de final do Campeonato Pernambucano. O Timbu ocupa atualmente a sexta posição com cinco pontos e aguardará a visita do América-RN na próxima rodada. Já o Sampaio Corrêa se prepara para visitar o Confiança em Sergipe.