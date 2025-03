Pedro Lourenço defende diálogo com Adílson Batista após críticas vazadas

O empresário Pedro Lourenço, detentor de 90% das ações do Cruzeiro, revelou ter enfrentado uma situação desafiadora ao se reunir com Adílson Batista, que ocupa o cargo de coordenador das categorias de base do clube. A reunião, descrita por Lourenço como “dura”, foi convocada para abordar um áudio que foi recentemente vazado e que continha críticas contundentes de Adílson sobre as contratações feitas pelo time.

Durante a conversa gravada, Adílson expressou descontentamento em relação a alguns reforços, mencionando especificamente Jonathan Jesus e Fabrício Peralta, além de criticar o desempenho do atacante Dudu e a abordagem tática do então técnico Fernando Diniz.

Em uma entrevista concedida à TV Bandeirantes, Lourenço explicou que houve pressão para que ele demitisse o profissional. No entanto, o empresário optou por manter Adílson no clube, destacando a importância de um diálogo aberto. “Tive uma conversa dura com ele. O pessoal queria que eu o demitisse, mas eu segurei, porque o conheço há bastante tempo. Esse tipo de coisa não pode mais acontecer. Não vou admitir”, afirmou.

Lourenço também expressou sua preocupação com a crise interna que essa situação poderia gerar dentro do Cruzeiro. Ele lamentou os desdobramentos do episódio, ressaltando que a situação foi infeliz e que é importante respeitar as opiniões individuais dentro do clube. “Estamos criando uma crise no Cruzeiro com nossas próprias mãos. O caso com o Adílson foi infeliz. Ele estava conversando, tem o direito de ter sua opinião, mas, tratando-se do Adílson, que é um cara sério, a situação ficou ruim. Não pode falar isso”, concluiu.