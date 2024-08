Pedro faz transição e desfalca Flamengo na Copa do Brasil; De la Cruz volta

O Flamengo ainda não deve ter Pedro contra o Bahia, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogador, porém, pode estar à disposição para a próxima rodada do Brasileirão, no domingo, e na seleção brasileira durante a Data Fifa. De la Cruz retorna à equipe.

O elenco se reapresentou nesta segunda-feira. A equipe fez a atividade sob o comando de Tite no Ninho do Urubu. Os reservas foram a campo e os titulares ficaram no regenerativo. A boa notícia é que De la Cruz muito provavelmente volta a ficar disponível depois de ser poupado.

Pedro não fica à disposição. O camisa 9 está em transição com a preparação física, último estágio antes de ser liberado. Ele já treina com bola no campo. O Fla espera tê-lo contra o Corinthians antes de liberar para a seleção na próxima semana.

Outros lesionados também continuam fora. Gabigol, que, assim como Pedro também tem lesão na posterior da coxa, segue em recuperação. Ele está fazendo trabalhos internos e no campo com a fisioterapia. Já Arrascaeta está em tratamento com a fisioterapia e na piscina, e tem retorno ainda mais distante.

As etapas de recuperação no Flamengo são três principais. Primeiro, o atleta fica entregue ao departamento médico sem fazer nenhuma atividade física. Depois, vai para a fisioterapia para exercícios internos, passando depois para o campo com tênis e por último de chuteira normalmente. Por fim, vai para a preparação física antes de ser reintegrado.

A comissão ainda tem mais dois desfalques. Carlinhos não pode jogar pela competição por já ter atuado pelo Nova Iguaçu, enquanto Allan está suspenso.

O Flamengo ainda tem mais um treino antes de viajar. A equipe faz a atividade na manhã desta terça-feira no Ninho do Urubu e depois embarca para Salvador. Tite definirá a equipe neste momento.

O Fla encara o Bahia na quarta. O duelo de ida das quartas acontece na Fonte Nova às 21h30 (de Brasília). A volta será somente depois da Data Fifa, no Maracanã.