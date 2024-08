Pedro Castro celebra vitória importante do Avaí

Na estreia de Enderson Moreira, o Avaí enfim voltou a vencer na Série B do Brasileirão. Foram nove longas rodadas até que o Leão fizesse as pazes com os três pontos. E eles vieram em cima do Operário, por 1×0, no estádio da Ressacada.

Quem mais uma vez figurou entre os 11 do Leão com destaque foi o meio-campista Pedro Castro. Foi dele, aliás, a cobrança de falta que achou o zagueiro Tiago Pagnussat, autor do gol que garantiu o triunfo.

“A pressão era grande e a gente sabia que só a vitória nos faria bem, nos traria ânimo. Ainda mais que do outro lado tinha um adversário que vinha bem, que tem bom time. Então foi muito bom voltar a vencer, principalmente na Ressacada. Acima de tudo merecemos, mostramos nossa união e vencemos”, afirmou o jogador.

Com mais de 170 jogos oficiais pelo Avaí, Pedro Castro vai reencontrar um adversário que conhece bem. É que no sábado o Leão da Ilha viaja para medir forças com o Santos. Por lá foram quase 10 anos entre base e subida para o profissional. Em 2017, aliás, o meio-campista marcou um belo gol pelo Avaí em jogo com o Santos na Vila, pela Série A, que terminou empatado em 1×1.

“É sempre muito legal reencontrar clubes que você tem o carinho, que foi importante para a minha carreira como o Santos. Já enfrentei algumas vezes e espero que seja mais uma partida especial. Sabemos da qualidade deles, mas precisamos voltar a ter uma boa sequencia o quanto antes”, finalizou o meio-campista, campeão paulista e também da Copa São Paulo pelo Santos.