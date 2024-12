Pedra Relógio divulga álbum de estreia, com videoclipe do single “Pensando Demais”

A banda mineira Pedra Relógio, de São João Nepomuceno, acaba de lançar seu aguardado álbum de estreia, homônimo, já disponível nas plataformas digitais. Como destaque, o trabalho traz o single “Pensando Demais”, que chega acompanhado de um videoclipe no YouTube.

Formada em 2015 por Marcelo Furtado (vocais e guitarra), Eduardo Goulart (guitarra, sintetizadores e piano), Diogo Lanini (baixo) e Humberto Almeida (baterista), a Pedra Relógio explora no novo disco influências do rock alternativo dos anos 90, com referências a Pixies, Oasis e Nirvana, sem perder a brasilidade nas letras. As canções abordam temas como os desafios da juventude, paixões intensas e a busca por um futuro melhor.

Gravado no estúdio “Lo-fi Club”, o trabalho foi produzido por Marcelo e Eduardo, que também assinam as composições, mixagem e masterização. Durante a pandemia, o confinamento deu espaço para um processo criativo artesanal, permitindo explorar arranjos detalhados e experimentais. “Esse álbum é fruto de meses intensos, onde finalmente tiramos o som que sempre sonhamos. Cada faixa traz uma parte dessa jornada”, explica a banda.

O álbum é um trabalho de rock, mas com espaço para arranjos e detalhes mais delicados, viajados e experimentais, como em faixas como “Ouro de Tolo” e “Pois É”, onde a banda adiciona órgãos e mellotron, dando uma sofisticação às músicas.

O videoclipe de “Pensando Demais” foi gravado e editado por Anderson Castro, parceiro de longa data da banda, que já trabalhou com o grupo em diversas ocasiões. O clipe combina cenas de shows com bastidores descontraídos, reforçando a conexão da banda com seu público. A música traz arranjos vibrantes, paredes de guitarra e batidas intensas, características marcantes da identidade do grupo.

Pedra Relógio 1 – Tracklist:

1 – Enforcado

2 – Pensando demais

3 – As longas horas da tarde

4 – Velho amigo

5 – Ciranda

6 – Pois é

7 – Se eu não voltar

8 – Não vou olhar pra trás

9 – Ouro de tolo

10 – Resposta

11 – Primeiro dia

FICHA TÉCNICA:

Vocais: Marcelo Furtado

Guitarras: Eduardo Goulart e Marcelo Furtado

Sintetizadores/ órgãos/ pianos: Eduardo Goulart

Baixo: Diogo Lanini