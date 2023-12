Peddro Henrique lança “Livramento”

Peddro Henrique está de trabalho novo. Nesta sexta-feira, 1, o artista traz para o público sertanejo e fãs a primeira faixa do DVD “Ao Vivo Sol & Lua”. A escolhida para iniciar a temporada de lançamentos foi “Livramento”, que está disponível por todas as plataformas digitais.

Composição de Tiago Marcelo, Léo Souzza, Kel Bertin, Ray Ferrari e Caco Nogueira, a canção traz uma melodia alegre e na letra uma história de um rapaz que nunca dá certo com ninguém e para isso, ele conta a versão dele. “Se eu não estou dando certo em nenhum relacionamento, acho que sou eu o livramento”.

“Gostaria de contar com vocês nesta nova fase da minha carreira. O DVD está lindo, com muitas músicas boas e um cenário de tirar o fôlego. “Livramento” é só o começo e ainda tem muita coisa boa por vir”, comenta Peddro Henrique.

A novidade também ganhará um clipe com cenas à beira-mar que poderá ser conferido pelo canal oficial do artista, no YouTube a partir das 12h de sexta-feira. Produção de Ray Ferrari e direção André Caverna, o projeto completo “Ao Vivo Sol & Lua” foi gravado em setembro na cidade de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo (SP) e contará com algumas participações especiais como Avine Vinny e Bruno Rosa. As demais faixas devem chegar aos fãs nas próximas semanas.