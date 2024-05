Pedalinho do Parque do Pedroso leva diversão para mais de 3 mil pessoas

Santo André celebra o primeiro mês de funcionamento do pedalinho do Parque do Pedroso. Funcionando aos fins de semana e feriados, 3.400 pessoas já desfrutaram da nova atração e se divertiram em meio à natureza exuberante da Unidade de Conservação.

O equipamento havia sido desativado há mais de 30 anos, mas seguiu sendo lembrando com carinho e nostalgia pelos andreenses e moradores de outros municípios. No último dia 28 de abril, o pedalinho foi reaberto pelo prefeito Paulo Serra, durante as comemorações dos 471 anos de Santo André.

“É uma emoção voltar ao pedalinho porque eu lembro dos meus pais juntos, e ele já é falecido. Lembrei da infância, essa fase que é tão importante das nossas vidas”, afirma o artista, arte educador e escritor Ronnie Colazza, de 50 anos. Além de Santo André, o pedalinho já recebeu a visita de famílias de outras cidades, como Mauá, Diadema, São Caetano do Sul, São Paulo, São Bernardo do Campo, São Vicente e Sorocaba.

Parque do Pedroso

A chegada do equipamento ao Parque do Pedroso integra uma série de ações e melhorias promovidas pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), responsável pela gestão do local. Em abril, o parque ganhou também o primeiro Parque Naturalizado do município, projetado com elementos da natureza, além de nova pintura nos prédios e nas churrasqueiras.

O pedalinho funciona sempre aos finais de semana e feriados, das 9h às 17h. São oito equipamentos, cada um com dois assentos. Além da entrega de colete salva-vidas, há profissionais para orientar e garantir as medidas de segurança durante o passeio.

O Parque Natural Municipal do Pedroso é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral desde 1998 e possui área equivalente a aproximadamente seis vezes a do Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

No conjunto de parques públicos da Região Metropolitana de São Paulo, o Pedroso se destaca pelo porte (8.150.725 m²) e pelo seu caráter de Unidade de Conservação integrante da Reserva da Biosfera e também da Área de Proteção e Recuperação de Mananciais da bacia Hidrográfica Billings-Tamanduateí.

Conexão com o Parque Estadual da Serra do Mar – Maior espaço protegido de Santo André, ele é formado por maciço vegetal contínuo de Mata Atlântica que forma uma barreira entre a área urbana e o espelho d’água da represa Billings, fazendo divisa com os municípios de São Bernardo do Campo a sudoeste e Mauá a nordeste, com a área urbanizada de Santo André, ao norte e com o bairro Parque Miami, ao sul.

Água – Ele também apresenta uma rede hídrica importante. A microbacia do córrego Pedroso fica totalmente dentro do Parque e apresenta 33 nascentes e 15 lagos. Até 2019, o Semasa fazia a captação de água no Parque, que seguia para o tratamento na Estação de Tratamento de Água Guarará e era distribuída para 6% da população de Santo André. Atualmente, a captação e distribuição de água no município são feitas integralmente pela Sabesp e a represa do Pedroso não é mais utilizada para esse fim.

Outros investimentos – O Parque Natural Municipal do Pedroso ainda será beneficiado com diversos investimentos a médio e longo prazo. “O Semasa já iniciou os estudos para implantar uma tirolesa e um circuito de arvorismo. O nosso parque nunca teve tantos investimentos e é um orgulho saber que estamos contribuindo para trazer ainda mais a sensação de pertencimento dos munícipes”, comenta o superintendente do Semasa, Ajan Marques de Oliveira.

Outras ações previstas envolvem a revitalização da marquise do antigo teleférico, projetada pelo arquiteto Ruy Ohtake, com a criação de espaço de eventos e colocação de deck; implantação de trilhas com acessibilidade e programa de visitas monitoradas; requalificação das trilhas monitoradas; reformas dos campos de futebol; revitalização do Jardim Japonês; e criação da Casa da Sustentabilidade, que será um espaço ecológico para funcionar como centro de visitantes.

Além disso, haverá modernização da iluminação do parque, ampliação do sistema de videomonitoramento e programas de formação para comunidade, com monitores ambientais, empreendedorismo e gastronomia artesanal. Serão investidos cerca de R$ 5 milhões, com recursos de compensações ambientais e do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano.