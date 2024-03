Pedalada, corrida de lazer e cãominhada marcam inauguração da ciclovia da Av. Prestes Maia

De cara nova. Pedalada, Corrida de lazer e Cãominhada irão marcar a inauguração da nova ciclovia da Avenida Francisco Prestes Maia, região central de São Bernardo. A Prefeitura, sob gestão de Orlando Morando, organiza um grande evento para valorizar a abertura do novo espaço voltado à prática esportiva na cidade, 100% concluído. A atividade ocorrerá neste domingo (24/03), às 8h, envolvendo circuito que contempla praticamente todo o percurso da via, entregue transformado.

A medida simboliza a entrega da implantação de mais um local para o esporte e lazer. A ciclovia, bem como a pista de caminhada, conta com 1,5 quilômetro de extensão, desde a Rua Santa Filomena até a Rua Tiradentes, e registrou investimento no valor total de R$ 4,9 milhões. O pacote inclui série de intervenções no traçado, a exemplo de revitalização de espaços verdes, execução de guias e sarjetas, área de convívio, sinalização, pontos de paraciclo (estacionamento para bicicleta) e novo paisagismo.

“Boa notícia. A nova Prestes Maia será inaugurada neste fim de semana completamente reestruturada, com ciclovia, pista de caminhada e iluminação em LED. Para organizar essa ação especial de abertura, haverá vouchers em pontos de troca, mediante doação de 1kg alimento não perecível, para ganhar uma camiseta do evento. Os participantes poderão pedalar, correr, caminhar e ainda trazer seu pet para celebrar a inauguração”, frisou o prefeito Orlando Morando.

A estimativa é que 1.500 pessoas participem da atividade. O secretário de Esportes e Lazer de São Bernardo, Alex Mognon, pontuou que toda a arrecadação será revertida para o Fundo Social de Solidariedade. “Será uma grande festa visando aliar incentivo ao esporte e a transformação da cidade em todas as áreas, sem deixar de lado a preocupação com a questão social.”

A concentração da pedalada e corrida se dará às 7h, na Rua Dois de Outubro, altura do nº 33, travessa da Prestes Maia, em frente ao Colégio Adventista, local da largada. Neste horário já terá o pontapé inicial na troca das camisetas.

ORGANIZAÇÃO – A participação no evento deve ser feita por meio da doação de 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar), o que dará direito a um voucher para trocar por uma camiseta exclusiva no dia da prova. A troca se dá a partir desta terça-feira (19/03) na unidade do Carrefour (Rua José Benedetti, 255) e na loja do posto BR (Avenida Francisco Prestes Maia, 680), das 9h às 20h.