Pedal da Primavera acontece neste domingo, 8

Acontece neste domingo, 8 de setembro, o evento anual Pedal da Primavera, que celebra a chegada da estação mais florida do ano, promovendo a prática de atividade física ao ar livre e incentivando a convivência entre os moradores da cidade.

Com inscrições grátis pelo site da Confederação Brasileira de Mountain Bike (CBMTB), ele é aberto a pessoas de todas as idades e níveis de experiência no ciclismo, proporcionando uma oportunidade de desfrutar de um percurso tranquilo e seguro pelas ruas da cidade.

Com largada e chegada na Praça da Independência no Jardim Casqueiro, às 9h, para participar basta preencher o cadastro disponível no site da Confederação Brasileira de Mountain Bike. Os kits contêm camiseta, squeeze, sacochila e medalha de participação a todos os inscritos e serão retirados no próprio dia e local do evento, às 7h, com apresentação de documento e doações de 2Kg de alimentos não-perecíveis.

O Passeio Bike na Ilha acontece por uma emenda parlamentar da Câmara Municipal de Cubatão e conta com o apoio da Prefeitura de Cubatão e da e Companhia Municipal de Trânsito Evento (CMT).

Serviço Passeio Ciclístico

Data: 8 de setembro, domingo

Horário: 9h

Local: Praça da Independência – Jardim Casqueiro – Cubatão (SP)

Retirada dos kits: No próprio dia, a partir das 7h, no próprio local do evento

Inscrições: Grátis

Site oficial: https://cbmtb.com.br/eventos/passeioprimavera2024