Pedagogo Francesco Tonucci, retorna ao Brasil no próximo mês

O pedagogo italiano Francesco Tonucci (Frato), fundador da Rede Mundial Cidade das Crianças, retorna ao Brasil no próximo mês para participar do “2º Encontro Brasileiro Cidades das Crianças e Fórum Internacionais das Infâncias”. O evento será de 12 a 17 de agosto, em Jundiaí (SP), que é reconhecida nacionalmente como “Cidade das Crianças”, devido às políticas públicas desenvolvidas pela prefeitura especialmente para a primeira infância.

Com uma ampla programação totalmente gratuita, o evento reunirá representantes e autoridades de diversas cidades do país e do mundo para debater ideias e compartilhar práticas exitosas sobre variados temas relacionados à infância. No ano passado, estiveram presentes prefeitos de 67 municípios brasileiros, além de membros do governo paulista e do governo federal.

De acordo com a organização, entre os temas selecionados para este ano estão a Garantia da Autonomia; o Direito à Educação, de Brincar, à Saúde e à Cultura; o fortalecimento de uma Rede Internacional; e a potencialização de Ferramentas de Desenvolvimentos, todos eles vinculados às prerrogativas da Declaração Universal dos Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas (ONU) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).