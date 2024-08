Peça teatral aborda etarismo e transfobia em comédia dramática

“Quem matou o Senhor Buonarroti”? É com essa indagação, que também intitula o espetáculo, que a trama do novo espetáculo da Cia. Transmaneiros de Teatro se desenvolve. Uma comédia dramática com ponto de partida marcado pelo assassinato misterioso do Senhor Buonarroti, dono da TV Transmaneiros, ocorrido no último dia de gravação da novela ‘Irmãs de Sangue Uó Positivo’, considerado o maior sucesso da emissora nos anos 1950.

25 anos depois, Ramona Buonarroti, filha do falecido dono, faz um remake do antigo sucesso com o sigiloso intuito de trazer de volta algumas pessoas suspeitas da morte do pai. Porém, o que ninguém esperava é que esse retorno poderia trazer revelações perturbadoras das vidas dos seus antigos protagonistas.

Nessa história, o antigo se une ao novo com a chegada de artistas iniciantes que buscam realizar o sonho de atuar na TV. A maior parte da ação transcorre nos estúdios da TV Transmaneiros, na cidade de São Paulo, na década de 1980, onde são revividos comportamentos, vestuários e canções que marcaram a década.

“Quem matou o Senhor Buonarroti” coloca personagens vindos de diferentes regiões em situações desafiadoras. O espetáculo aborda também a questão de etarismo refletido em seus personagens principais, além de xenofobia, transfobia e assédio sexual como forma de incitar a reflexão crítica. Um espetáculo capaz de trazer reflexões ao público ao passo em que o entretém e arranca boas risadas.

Serviço:

Peça: Quem matou o Senhor Buonarroti

Direção: Marcos Garbelini

Elenco: Elisa Dinis – Luís de Osti – Marcos Garbelini – Mel Rabelo – Paulo Affonso – Phellipe Santos – Raimundo Alterede – Renata Souza

Classificação: 14 anos

Ingressos: De 40 a 80 Reais

Local: Teatro Espaço de Artes (Rua Major Sertório, 476 – Vila Buarque – São Paulo) – O teatro possui acesso para cadeirantes (02) e poltrona para obesos (02)

Quando: Aos sábados, de 07/09 a 05/10, às 20h00

Duração: 100 minutos

Redes Sociais:

Instagram: @cia.transmaneiros

YouTube: www.youtube.com/@Cia.TransmaneirosdeTeatro