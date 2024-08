Peça sobre a vida e a obra da poeta Cora Coralina entra em cartaz no Sesc Santana 

Em cartaz de (23) a (25) no Sesc Santana, o espetáculo “Cora, doce poesia” conta a vida e a obra da poeta goiana Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, mais conhecida como Cora Coralina. A montagem, dirigida pelo Núcleo Caboclinhas, em parceria com a preparadora corporal Aline Alves, retrata a vida da autora em quatro fases: infância, adolescência, vida adulta e velhice.

As quatro atrizes se revezam nos papéis de Cora, cada uma na sua fase e nos outros personagens. As músicas são executadas ao vivo pelas atrizes e a trilha foi originalmente composta para o espetáculo por Zé Modesto, que também assina a direção musical.

O cenário concebido por Victor Merseguel e construído por Bira Nogueira, é uma árvore representando o símbolo da relação que a poeta tinha com a natureza. Nela, alguns adereços que figuram sua jornada são pendurados ao longo do espetáculo. Ao lado, ambientando bem a Casa Velha da Ponte (onde Cora nasceu e morreu), tem a biquinha do rio Vermelho, “cantante e fria, correndo sempre menina na sua calha de aroeira”, e onde Cora pede a bênção em momentos de aflição. Também estão presentes elementos como o tacho de cobre, a lousa, a palmatória, o caderno onde escrevia seus versos e seus poemas, papéis, escritos, flores, jornais e a terra, com a qual se identificava muito desde tenra idade.

Sinopse:

A vida simples, os versos, as flores, os doces e as lições de vida estão impressos nesta singela homenagem à poetisa goiana Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, mais conhecida como Cora Coralina. A trajetória de sua vida, desde a infância até sua velhice, é contada e cantada com muito lirismo, muita música e muita poesia pelas atrizes do Núcleo Caboclinhas.

Ficha técnica:

Dramaturgia e direção: Núcleo Caboclinhas

Cenografia e adereços: Victor Merseguel

Cenotécnicos: Lucas Bonfim Weishaupt do Nascimento e Bira Nogueira

Montador: Paulo Pellegrini

Figurinos: Rogerio Romualdo

Trilha original e direção musical: Zé Modesto

Preparação corporal e direção de movimentos: Aline Alves

Designer de luz: Priscila Carla e Cristiane Urbinati

Elenco: Aline Anfilo, Geni Cavalcante, Giuliana Cerchiari e Luciana Silveira

Técnica de luz: Cristiane Urbinatti

Técnico de som: Leandro Simões

Fotos: Michel Igielka

Produção Geral: Núcleo Caboclinhas

Produção Executiva: Taís Cabral

Redes sociais: Príscila Galvão



SERVIÇO

De 23 a 25/08. Sexta e sábado, às 19h. Domingo, às 18h.

Sesc Santana – Av. Luiz Dumont Villares, 579 – Jd. São Paulo.

Local: Teatro. 330 lugares. Livre.

Ingressos: R$ 40,00 (inteira), R$ 20,00 (meia) R$ 12,00 (credencial plena)

Gratuito para menores de 12 anos

App Credencial SESC SP e centralrelacionamento.sescsp.org.br

Duração: 60 minutos.

Acesso para pessoas com deficiência