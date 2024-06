Peça Rara Brechó leva economia circular para o ABCD Paulista com cerca de R$ 8 milhões em investimentos

O Peça Rara Brechó, fundada há 17 anos, é uma das principais marcas no segmento de second hand (uso de segunda mão). Com 180 lojas comercializadas pelo país, a marca expande sua rede para o ABCD Paulista com a abertura de 10 lojas. O investimento é de cerca de R$ 8 milhões e geração de mais de 150 postos de trabalho diretos e indiretos.

A primeira loja de Santo André será inaugurada no dia 15 de junho. A expansão da rede na cidade contará com investimentos em torno de R$ 2 milhões e abertura de 50 novas vagas. O espaço está localizado na Av. Portugal, 1702, Jardim Bela Vista, e terá 330m² e os setores feminino, masculino, infantil e casa (decoração).

Frequentadora de brechós há muito tempo, Adriana Izaias pensou em investir no brechó de uma amiga, mas ao assistir a história de Bruna Vasconi, fundadora e CEO do Peça Rara, num programa de empreendedorismo, conversou com o marido, Claudinei, e juntos, resolveram abrir uma franquia da marca e levar a amiga junto.

“Sou aposentada após ter sido CLT por 32 anos, então será a primeira experiência como empreendedora. Já meu marido é empreendedor há 30 anos no segmento de automação comercial para hortifruti, mercados, lanchonetes e restaurantes. Nossa expectativa no negócio é bem alta. Santo André é uma das maiores cidade do ABC, com potencial para crescer muito, com aberturas de grandes restaurantes e outros tipos de comércio”, anuncia a franqueada.

Diferente de um brechó tradicional, os itens do Peça Rara são distribuídos pelo espaço em araras e móveis que fazem com que todas as peças sejam encontradas facilmente. Todos os itens são separados por setores, incluindo feminino, infantil, masculino e, em algumas unidades, casa. Em média, os descontos podem chegar a até 50%, proporcionando uma oportunidade aos que desejam economizar. É possível comprar um look completo, com camisa, calça e sapato por R$ 150, em média.

A operação consiste em o consumidor deixar roupas ou itens de casa “sem uso” em consignação e voltar para buscar o valor arrecadado ou ficar com créditos que podem ser utilizados na própria loja. São peças únicas que passam por uma curadoria visando uma nova utilização do bem. Os itens que não passam pelo controle de qualidade têm dois caminhos – o fornecedor pode retirar ou doar para os bazares do Instituto Eu Sou Peça Rara. O que vai para o instituto é colocado à venda com preços simbólicos de R$ 5 a R$ 50 e os valores são doados integralmente às causas sociais apoiadas pelo Peça Rara.

“O consumo consciente é uma mudança de hábitos, uma virada de chave, um novo estilo de vida. Então, é importante pensar sempre em reusar, reciclar e reparar os itens. Ao incentivar a reutilização e a redução do descarte de mercadorias, impactamos significativamente o ciclo de vida dos produtos comercializados e promovemos o consumo consciente. Essa abordagem vem sendo cada vez mais aceita pelos consumidores, que buscam marcas que tenham um propósito claro e onde ele se aplica. Acreditamos em um novo estilo de vida, por meio de uma sociedade comprometida com a sustentabilidade e a responsabilidade social”, explica a CEO e fundadora do Peça Rara, Bruna Vasconi.

O empresário José Carlos Semenzato, do Grupo SMZTO, principal grupo de investimentos em redes de franquias do Brasil e a atriz Deborah Secco, são sócios da marca.

Mercado

Segundo o ThredUp 2023 Resale Report, estima-se que o mercado global de vestuário de segunda mão cresça 3 vezes mais rápido que o mercado de vestuário em geral. Até 2027 é previsto que o segmento dobre de tamanho e alcance U$S 350 bilhões. Já a consultoria Accenture projeta que a economia circular pode movimentar US$ 4,5 trilhões (cerca de R$ 22 trilhões) até 2030 e gerar 4,8 milhões de empregos na América Latina e Caribe.