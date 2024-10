Peça “Raízes, Selvageria ou uma Refloresta?” é destaque em São Caetano

Nos dias 19 e 20 de outubro, São Caetano do Sul será palco de um espetáculo único: “Raízes, Selvageria ou uma Refloresta?”. Criada e produzida por artistas mulheres, a peça foi contemplada pelo Fundo Municipal de Cultura da cidade e será apresentada no Centro Cultural Casa Spica. O evento promete uma imersão sensorial e histórica no território local, com parte das cenas acontecendo ao ar livre, reforçando a conexão com a natureza e com as histórias não contadas da região.

A trama é contada a partir da perspectiva de um animal que vivia em São Caetano antes da chegada dos colonizadores, revelando camadas ocultas da história da cidade. “Raízes” busca transportar o público para essas matas ancestrais e simbólicas, explorando a vivência e a experimentação em um solo que propõe uma reflexão profunda sobre a relação entre humanos e natureza.

Com dramaturgia assinada por Maria Gabriela e provocação e direção de Maria Fernanda Batalha, o espetáculo convida o público a se aproximar dessa narrativa de forma intensa. “Iremos chegar tão perto que talvez até pareça longe”, diz um trecho da obra, destacando a jornada de introspecção e descoberta que a peça oferece.

As apresentações acontecem no sábado, 19 de outubro, às 20h, e no domingo, 20 de outubro, às 18h, no Centro Cultural Casa Spica. A entrada é gratuita.

No dia 19 também acontece lançamento do livro “Rastros, Registros e Retratos – Impactos da representação do gênero feminino no teatro de rua brasileiro contemporâneo“ pela Editora Dialética. Este trabalho, de autoria de Maria Gabriela, é fruto do estudo de mestrado, orientado pela Profa. Dra. Lucia Romano. E ao tornar-se livro, ganhou prefácio da Profa. Dra. Anete Abramowicz.