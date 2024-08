PDT declara apoio a Bete Siraque em Santo André

Bete Siraque ganhou mais um aliado significativo na corrida pela Prefeitura de Santo André. Nesta terça-feira (6), o PDT formalizou seu apoio à candidata, fortalecendo ainda mais a coligação que já inclui PT, PCdoB, PV, PSOL e Rede e apoio do UP.

O PDT é um dos partidos políticos mais tradicionais do Brasil, fundado após a abertura política no final da ditadura militar. O partido tem suas raízes no antigo Partido Trabalhista Brasileiro, criado em 1945, que possuía uma forte base eleitoral no operariado urbano e uma estreita ligação com os sindicatos.

Nilson Bonome destacou a importância da união de forças para promover uma mudança significativa em Santo André.

“Estamos confiantes de que a união com Bete Siraque trará uma nova era de desenvolvimento e justiça social para nossa cidade,” afirmou Bonome.

Bete Siraque expressou sua satisfação com o apoio recebido, ressaltando a importância de um movimento conjunto para enfrentar os desafios de Santo André.

“A parceria com o PDT é fundamental para consolidarmos um projeto de governo voltado para o bem-estar da população e a recuperação da nossa cidade. Em Santo André, toda esquerda está unida” disse Bete.

Com o apoio e militância da UP e a ampliação da coligação, Bete Siraque fortalece sua posição na disputa eleitoral, contando com o apoio de partidos que compartilham uma visão de progresso e justiça social para Santo André.