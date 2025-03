Paysandu vacila e cede empate ao São Raimundo-RR na semifinal da Copa Verde

No último dia 12 de outubro, o Paysandu Esporte Clube iniciou sua caminhada nas semifinais da Copa Verde enfrentando o São Raimundo-RR. O confronto ocorreu no Estádio Canarinho, em Boa Vista, onde a equipe bicolor demonstrou superioridade na primeira etapa.

Desde os primeiros minutos do jogo, o Paysandu impôs seu estilo de jogo, controlando a posse de bola e atacando com intensidade, especialmente pelo flanco direito com Rossi. A equipe quase abriu o placar logo aos 11 minutos, quando Nicolas quase marcou um golaço de voleio, mas o goleiro Carlos Henrique fez uma defesa importante.

O São Raimundo-RR buscou equilibrar as ações, criando oportunidades através de chutes de longa distância, especialmente com Felipe. Contudo, aos 30 minutos, Marlon aproveitou um rebote na área e marcou, celebrando seu centésimo jogo pelo clube. Não demorou muito para que o Paysandu ampliasse sua vantagem: aos 38 minutos, após um cruzamento preciso de Rossi, Nicolas cabeceou firme para o gol, colocando a equipe bicolor em uma posição confortável antes do intervalo.

No segundo tempo, no entanto, a história mudou rapidamente. O São Raimundo retornou determinado e conseguiu reduzir a desvantagem logo no início da etapa complementar. Railson capitalizou um erro na saída de bola do Paysandu e marcou um gol que trouxe novo ânimo à equipe da casa.

A pressão do time roraimense começou a causar instabilidade no Paysandu, que enfrentava não apenas a intensidade do adversário, mas também problemas com lesões. Pedro Delvalle saiu de campo devido a uma contusão muscular e teve que ser substituído. Apesar das dificuldades, o Papão tentou reagir e criou uma oportunidade em um escanteio; Quintana cabeceou com força, mas a defesa do São Raimundo conseguiu salvar em cima da linha.

Nos momentos finais da partida, a situação se tornou ainda mais complicada para o Paysandu. Quintana foi expulso após cometer falta em Kanté, que partia em direção ao gol. O São Raimundo também teve um jogador expulso; Belão recebeu cartão vermelho por agressão contra Giovanni.

Apesar da desvantagem numérica, o time da casa continuou pressionando e encontrou recompensa ao final do jogo. Um erro do goleiro Alisson permitiu que Raí marcasse o gol de empate aos 90 minutos, resultando em um dramático 2 a 2.

Com este resultado empatado, o destino do Paysandu na competição fica indefinido até o próximo confronto. O time precisará vencer no Estádio da Curuzu na partida de volta para garantir sua vaga na final da Copa Verde e evitar mais um revés nesta temporada.