Paysandu conquista vitória de virada sobre Ponte Preta

Na noite desta segunda-feira (4), o Paysandu obteve uma importante vitória ao superar a Ponte Preta por 2 a 1, em partida realizada no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Com este resultado, o time paraense alcançou a 13ª colocação na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, somando agora 43 pontos.

A equipe da Ponte Preta, por outro lado, manteve-se com 38 pontos após a derrota, ocupando a 16ª posição e permanecendo perigosamente próxima à zona de rebaixamento. O confronto, transmitido ao vivo pela TV Brasil, foi marcado pela reviravolta no placar promovida pelo Papão.

O jogo começou favorável para os donos da casa, que abriram o placar aos 32 minutos do primeiro tempo. O zagueiro Mateus Silva balançou as redes ao cabecear com precisão. No entanto, o Paysandu não demorou a reagir: aos 37 minutos, Bryan Borges arriscou um chute de fora da área e Borasi, em um movimento rápido, desviou para o gol, empatando a partida.

O desfecho do confronto foi decidido apenas aos 35 minutos do segundo tempo. Em uma jogada de habilidade individual, Borasi avançou pela direita e cruzou para Esli García. O jogador finalizou com maestria de primeira, garantindo o triunfo e marcando um belo gol para selar a vitória dos visitantes.