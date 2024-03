Pavilhão Japonês realiza Hachimitsu Matsuri 2024, festival dedicado às abelhas e ao mel

Hachimitsu Matsuri 2024 reúne 15 expositores e celebra a diversidade das abelhas nativas/Leonardo Amaro

De 04 a 07 de abril, o Pavilhão Japonês do Parque do Ibirapuera, em parceria com o Coleção Abelhas, realiza a 3a edição do Hachimitsu Matsuri, com bazar, atividades, exposição e convidados especiais, trazendo muitas novidades. Em japonês, “hachimitsu” significa mel de abelha, e “matsuri”, festival.

“O Hachimitsu Matsuri cresceu. Serão 15 bazaristas, palestras e workshops bastante interessantes em 4 dias de evento. Sentimos que o interesse pelas abelhas é cada vez maior, e um evento totalmente dedicado à elas é uma grande ferramenta para sua conservação. Sempre podemos considerar aquela máxima, de que só protegemos aquilo que conhecemos”, comenta o coordenador do evento, Flávio Yamamoto.

Entre os expositores, destaques para marcas como Coleção Abelhas, Heborá, Leo Amaro, GustaDoces, Mel no Jardim, Melipolinário Sampaio, Puhuk, Thais Kato, Abelha Nativa, Ambá Ambá, Apiário Tio Rozalvo, Debora Boce Velas, Duilio Meliponicultura, Arte Koguei e Polinizador de Afetos, com produtos ligados a abelhas e mel. A Na Na Ya Patisserie também prepara um cardápio especial para o evento, com doces e bebidas à base de mel. O festival terá uma exposição dos fotógrafos André Matos, Eduardo Prata, Guilherme Aguirre, Ramanaik Cunha Bueno e Sidney Cardoso, e o público poderá votar nas suas fotos preferidas.

“As abelhas são de suma importância para a nossa sobrevivência, cerca de 70% de toda alimentação humana precisa da polinização direta e indireta das abelhas, então falar das abelhas é muito importante para todo mundo. Esse evento possibilita mostrar que existe uma diversidade gigantesca de espécies, e abre a oportunidade de falar também da diversidade das nossas abelhas nativas”, comemora Flávio.

Hachimitsu Matsuri – Programação

Quinta – 04/04

10:00 – abertura dos portões

10:30 – abertura do evento

11:00 – 12:30 – Caminhada com oficinas Meliponicultura LABBEES/USP

13:00 – 14:00 – Arborização Urbana – Como atrair abelhas sem ferrão – Danilo Bifone (Muda Mooca)

14:00 – 15:30 – Caminhada com oficinas Meliponicultura LABBEES/USP

17:00 – encerramento

Sexta – 05/04

10:00 – abertura dos portões

11:00 – 12:00 – Palestra – Meliponicultura e conservação da biodiversidade – Guilherme Aguirre (Melipolinário AirbnBee)

13:00 – 14:00 – Palestra – As outras abelhas – Flavio Yamamoto – Coleção Abelhas

14:00 – 15:30 – Caminhada com oficinas Meliponicultura LABBEES/USP

17:00 – encerramento

Sábado – 06/04

10:00 – abertura dos portões

11:00 – 12:00 – Palestra – Quem são as abelhas nativas brasileiras? – Carla Debelak (Buzz no Jardim)

13:00 – 14:30 – Workshop – Educação ambiental e abelhas nativas – Carla Debelak (Buzz no Jardim)

15:00 – 16:00 – Palestra Própolis – origem, composição, benefícios e aplicações medicinais – MSc Aline Negromonte – LABBEES/USP

17:00 – encerramento

Domingo – 07/04

10:00 – abertura dos portões

11:00 – 12:00 – Roda de conversa – Hortas e abelhas nativas – Claudia Visoni

12:00 – 13:00 – Workshop – Doce Jardim – Carina Abreu (ZumZum Verde)

15:00 – 15:30 – Palestra Hortas e jardins como refúgio para as abelhas nativas – Carina Abreu (ZumZum Verde)

16:00 – Contagem de votos da exposição de fotos

17:00 – encerramento

Sobre o Pavilhão Japonês

Situado dentro do Parque Ibirapuera, o Pavilhão Japonês foi construído conjuntamente pelo governo japonês e pela comunidade nipo-brasileira, sendo doado à cidade de São Paulo, em 1954, na comemoração do IV Centenário de sua fundação, e está comemorando 70 anos em 2024.

Símbolo do fortalecimento da amizade entre o Brasil e o Japão, o Pavilhão ocupa uma área de mais de 7.500 m², contando com um edifício principal, cercado por um vasto jardim, e tem a sua administração conduzida pela Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, entidade sem fins lucrativos.

Hachimitsu Matsuri

De 04 a 07 de abril

Local: Pavilhão Japonês – Parque do Ibirapuera (portão 10 – próximo ao Planetário)

Quinta – 10 às 17h – entrada franca

Sexta, Sábado, Domingo e Feriados – 10 às 17h – inteira R$ 15 / meia R$ 7