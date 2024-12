PAV de Ribeirão Pires completa 1 ano com mais de 3.100 atendimentos realizados

O Posto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal em Ribeirão Pires completou o primeiro ano de funcionamento com 3.100 atendimentos realizados. A unidade, que chegou ao município por meio de parceria com a Prefeitura, vem facilitando o acesso dos moradores, que agora contam com o serviço na cidade, evitando deslocamento para fora da cidade.

Instalado no Atende Fácil, o PAV oferece serviços gratuitos de regularização e alteração de CPF, inscrição de CPF, consulta de pendências fiscais, cópia de declarações de Imposto de Renda e imóvel rural, emissão de comprovante de inscrição e situação cadastral de CPF, além do protocolo de pedidos de atualização e regularização de CPF não concluídos no Posto.

“É uma parceria muito importante para Ribeirão Pires que aproxima os serviços da Receita Federal aos moradores da cidade. É mais praticidade e serviço de qualidade à disposição do cidadão”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, Leamdro João.

O atendimento do PAV ocorre de segunda a sexta-feira, sem necessidade de agendamento prévio, das 8h às 16h30, na Avenida Capitão José Galo, 55 – Centro.