Paulo Ricardo canta grandes sucessos no palco do Multiplan Hall ParkShopping São Caetano

O cantor Paulo Ricardo abrirá a programação de shows de novembro no Multiplan Hall ParkShopping de São Caetano, no sábado (2), a partir das 21h30. Os ingressos já estão disponíveis para compra na bilheteria da casa.

Comemorando os mais de 35 anos de carreira, com todos os seus grandes sucessos, tanto no RPM quanto solo, o show Rock Popular ainda homenageia o rock nacional com clássicos que marcaram as últimas décadas, de Raul Seixas a Cazuza passando por Legião Urbana e Lulu Santos, mas também trazendo novidades e esbanjando energia e vitalidade com o seu novo hit Herói Made in Brazil.

Os clássicos do RPM não poderiam ficar de fora, canções como o seu primeiro single, Louras Geladas, Revoluções por Minuto, Alvorada Voraz, Rádio Pirata, London, London e Olhar 43 se misturam aos grandes sucessos da carreira solo como Dois, Tudo por Nada (em versão inédita rockabilly) e Imagine (única regravação autorizada por Yoko Ono), além do tema do Big Brother Brasil, Vida Real. Sempre no formato de quarteto que o consagrou, Paulo Ricardo, baixo e voz, Ícaro Scagliussi na guitarra, Tiago Gomes nos teclados e Badel Basso na bateria, além de uma superprodução de som e luz, numa verdadeira celebração.

Serviço:

Apresentação: 02/11/2024

Local: Multiplan Hall ParkShopping São Caetano

Abertura da casa: 19h30

Horário do Show: 21h30

Endereço: ParkShopping São Caetano – Al. Terracota, 545 – Piso L2 – Cerâmica – São Caetano do Sul

Classificação: 18 anos.

Menores de 18 anos acompanhados dos pais ou responsável legal. *Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

Bilheteria Oficial: Multiplan Hall ParkShopping São Caetano

Funcionamento: Segunda a sábado, das 14h às 22h, e domingo, das 14h às 20h