Paulo Pitombeira ingressa com ações judiciais contra o Corinthians totalizando R$ 24,1 Milhões

Na última quinta-feira, o empresário Paulo Pitombeira, por meio de sua empresa Talents Sports, protocolou três ações judiciais contra o Sport Club Corinthians Paulista, somando um montante de R$ 24,1 milhões. Essa medida foi previamente discutida e acordada entre Pitombeira e a diretoria do clube, que tem buscado soluções para o pagamento de suas dívidas através do Regime Centralizado de Execuções.

As reivindicações financeiras do empresário referem-se a comissões pela intermediação de contratações significativas, incluindo os jogadores Lucas Veríssimo, Róger Guedes e Luan, além do ex-técnico Fábio Carille. Pitombeira também cobra valores relativos aos direitos de imagem do jogador Luan. As obrigações financeiras foram acumuladas durante as gestões dos presidentes Andrés Sanchez e Duilio Monteiro Alves.

A Talents Sports figura entre as principais empresas de agenciamento esportivo do Brasil e busca recuperar parte de uma dívida que já havia sido renegociada anteriormente. A principal ação judicial está avaliada em R$ 19,4 milhões e se desdobra da seguinte maneira:

R$ 550 mil referentes à intermediação da contratação de Fábio Carille em 2018 (o valor total era de R$ 1,6 milhão, mas o clube realizou pagamentos parciais);

R$ 4,4 milhões pela intermediação da contratação de Luan em 2019;

R$ 5,52 milhões pela intermediação da contratação de Róger Guedes em 2021.

Em um desdobramento anterior em 2022, uma dívida de R$ 10,47 milhões foi renegociada para um total de R$ 15,6 milhões, com o Corinthians se comprometendo a saldar o montante em 12 parcelas, com a última prevista para dezembro de 2024. Contudo, nenhuma quitação foi efetuada até o momento, resultando no aumento da dívida para R$ 19,4 milhões devido a encargos por juros e multas.

Além da ação principal, os outros dois processos contemplam:

R$ 511 mil pela intermediação da contratação de Lucas Veríssimo (o valor original era de R$ 1,01 milhão, mas como o jogador se transferiu antes do término do contrato para o Al-Duhail, do Catar, o clube não é obrigado a quitar a totalidade);

R$ 4,2 milhões referentes aos direitos de imagem de Luan. O montante acordado era de R$ 3,5 milhões e apenas a primeira parcela de R$ 233 mil foi paga pelo Corinthians; esse valor também aumentou devido a juros e multas.

Tradicionalmente, o Corinthians não se pronuncia sobre ações judiciais que estão em andamento. Assim sendo, caso haja qualquer manifestação oficial do clube em relação ao assunto, esta reportagem será atualizada oportunamente.

Ainda assim, o Regime Centralizado de Execuções está sob análise judicial e aguarda a aprovação necessária para prosseguir.