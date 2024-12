Paulo Miklos deixa hospital após internação e celebra Natal em casa

O vocalista Paulo Miklos, conhecido por sua longa trajetória com a banda Titãs, recebeu alta médica do Hospital Samaritano, localizado em São Paulo, após mais de uma semana sob cuidados hospitalares. A informação sobre sua recuperação foi divulgada pelo próprio artista, que compartilhou uma imagem em sua residência celebrando o Natal.

Na fotografia, Miklos aparece fazendo um gesto de coração com as mãos ao lado de uma árvore natalina. Na legenda da postagem, ele expressou sua gratidão: “Agradeço todas as mensagens, toda a energia positiva, todo o carinho e preocupação dos meus amigos queridos e fãs!!! FELIZ NATAL”.

A internação de Miklos ocorreu no dia 11 de dezembro, quando ele foi admitido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a um quadro de gastroenterite, que é caracterizado pela inflamação ou infecção da mucosa do trato digestivo. Essa condição é geralmente transmitida através do contato com indivíduos infectados ou pela ingestão de alimentos ou água contaminados.

Até o dia 20 de dezembro, o artista ainda se encontrava hospitalizado. Naquela data, a revista Veja informou que Paulo estava em processo de recuperação. O Portal Leo Dias foi o primeiro a noticiar a internação do cantor, mencionando que ele teria sido encontrado desacordado por uma funcionária. No entanto, essa versão foi negada pela esposa do cantor, Renata Galvão, que confirmou apenas a internação por gastroenterite.

Em declarações à revista Quem, Renata afirmou: “Não está acontecendo nada, ele está com uma gastroenterite, só isso. Não foi encontrado desacordado em casa; está tudo bem”. O empresário Duda Vieira também comentou sobre a situação de Miklos, desmentindo rumores e afirmando que o cantor estava evoluindo bem sem intercorrências durante seu tratamento na UTI.

A banda Titãs recentemente concluiu a turnê “Titãs Encontro”, que abrangeu 48 shows em várias cidades do Brasil e até no exterior entre abril de 2023 e março deste ano. Os integrantes da banda consideraram essa série de apresentações como um evento “episódico”, sem previsão para novas edições. Entretanto, há especulações sobre um possível novo projeto celebrativo para comemorar o 30º aniversário do icônico álbum “Acústico MTV”, lançado em 1997 e reconhecido como o disco mais vendido da carreira do grupo.

O álbum “Acústico MTV” vendeu mais de 1,7 milhão de cópias e conquistou a certificação de diamante por suas vendas excepcionais. Além de reinterpretações de clássicos da banda, o registro contém quatro faixas inéditas: “Os Cegos do Castelo”, “Nem 5 Minutos Guardados”, “A Melhor Forma” e “Não Vou Lutar”.