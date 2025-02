Paulo Cézar Samba comanda o Coreto do Samba no Domingo de Carnaval

O Bloco Coreto do Samba traz para o Carnaval de São Paulo uma celebração vibrante das energias dos Orixás, conectando a ancestralidade africana com a pulsação do samba. Inspirado na força, na alegria e na resistência do povo negro, o desfile será uma grande roda de axé, onde cada batida do tambor ressoa como um chamado à liberdade, à fé e à comunhão entre os povos.

O “Axé na Avenida” é um chamado para celebrar a diversidade, a fé e a herança afro-brasileira. É um tributo à resistência cultural e espiritual do povo negro, uma homenagem às energias que guiam o Carnaval e a vida. No circuito da Rua Augusta, o Coreto do Samba será um templo de alegria e respeito às tradições.

“Salve o samba, salve os Orixás! O Coreto canta, a Augusta brilha, e a avenida é de Exu!”

O bloco comandado pelo cantor e compositor baiano Paulo Cézar e desfila no domingo de carnaval (02 de março) a partir das 14h na Rua Augusta.