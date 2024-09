Paulo Betti vira Cascão em série do Globoplay com Turma da Mônica adulta

A Turma da Mônica vai aparecer pela primeira em idade madura dentro de “Turma da Mônica: Origens”, nova série do Globoplay ambientada no universo de Maurício de Sousa, 88.

Paulo Betti, Louise Cardoso, Daniel Dantas, Malu Valle e Dhu Moraes viverão respectivamente Cascão, Mônica, Cebolinha, Magali e Milena na fase adulta. As cenas em que eles aparecerão serão ambientadas no futuro.

A primeira imagem da ‘versão sênior’ da galera do Limoeiro foi divulgada pelo próprio Globoplay. “A Turma da Mônica de um jeito que você nunca viu! Duas gerações vão contar como essa turminha começou, lá no bairro do Limoeiro, e a força da amizade verdadeira”, anunciou a rede de streaming, em seu perfil na rede social Bluesky.

“Turma da Mônica: Origens” estreia em 24 de outubro. A série inédita mostrará como nasceu o elo entre os pequenos Mônica (Giovanna Urbano), Cebolinha (Felipe Rosa), Magali (Manu Colombo), Cascão (Bernardo Faria) e Milena (Sabrina Souza), ao se conhecerem durante uma estadia no suntuoso Limoeiro Palace Hotel.