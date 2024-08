Paulistas tiveram prejuízo de R$ 531 milhões com fraudes em anúncios automotivos

O Estado de São Paulo é a região que concentra o maior número de golpes online na compra e venda de automóveis do Brasil, com cerca de 28% do total de casos.

A pesquisa realizada pela OLX aponta ainda que os paulistas tiveram um prejuízo estimado de R$ 531 milhões. Carros são os itens mais visados no Estado, com 71%, seguidos de motos, 26%, e caminhões 3%.

Veículos da marca GM lideram, com 33%, da Fiat vem em segundo lugar com 17% e da Volkswagen em terceiro (15%).

No País, estima-se que brasileiros perderam R$ 2,7 bilhões em fraudes desse tipo. Os dados de mercado incluem sites, apps e contas digitais, de janeiro a dezembro de 2023, em uma base de cerca de 20 milhões de contas abertas em plataformas online e 150 milhões de dispositivos cadastrados, entre celulares, tablets e computadores.