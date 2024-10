Paulistas elegem os melhores passeios para levar crianças em São Paulo

Parques públicos, restaurantes e cinema são os três melhores e mais bem preparados lugares para levar crianças no estado de São Paulo. Esses espaços receberam avaliações positivas de 61% das famílias que participaram de um mapeamento sobre turismo familiar em São Paulo. O levantamento foi divulgado pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP).

Os locais preferidos das famílias que passeiam ou viajam por São Paulo são as praças e parques públicos (71%); restaurantes ou similares (66%); os cinemas (56%); os centros de compras ou shoppings (49%); as fazendinhas ou zoológicos (30%), de acordo com o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET).

A forma que atrações recebem crianças tem um peso decisivo na hora das famílias escolherem os passeios. As famílias que eventualmente desistiram da visita com crianças citaram a falta de atrativos infantis, de infraestrutura e de segurança para receber os menores.

São Paulo é hoje o eixo de lazer mais qualificado do país, com a maior oferta de parques temáticos da América Latina, centenas de atrações de aventura e ecoturismo, além de atrativos culturais. “O mapeamento permitiu captar o sentimento das famílias, levantar as necessidades das crianças e coletar as boas práticas dos destinos turísticos paulistas”, afirma o secretário Roberto de Lucena, da Setur-SP. “O turismo infantil é uma prioridade para São Paulo, e estamos orgulhosos em ver que muitos destinos estão comprometidos em atender esse público com qualidade e segurança”, disse.

A sondagem da Setur-SP também foi realizada com estabelecimentos de 104 municípios ligados ao turismo, incluindo meios de hospedagem, atrações turísticas e restaurantes. A maior parte deles (72%) declarou estar preparado para receber este público, priorizando a segurança e a acessibilidade (60%) em seus empreendimentos. Entre as melhorias que consideram implementar para tornar a experiência ainda mais acolhedora e agradável, foram citadas atividades recreativas, espaço para pets e interatividade digital.

Destinos que agradam famílias são inclusivos e mais seguros para todos os públicos. A presença das crianças traz vantagens para toda a cadeia do turismo, tornando o setor mais completo, de acordo com a Organização Mundial do Turismo.

“Ser amigável às crianças, ou ‘child-friendly’, como se diz, vai além de oferecer uma mesinha com giz ou algum passatempo. É sobre ter estrutura, segurança e uma equipe treinada no estabelecimento; acima de tudo, engajar os profissionais em uma cultura de empatia e respeito às crianças como cidadãs plenas”, afirma Priscilla Negrão, do São Paulo Para Crianças.

Mais de 56% das famílias fazem passeios com crianças pelo menos três vezes por mês e o fator econômico é determinante na escolha do destino, refletindo uma tendência de buscar opções acessíveis ou até mesmo gratuitas, sugerindo que os empreendimentos que oferecem essas opções têm mais chances de atrair esse público.

A sondagem do CIET, em parceria com a plataforma São Paulo para Crianças, também teve o apoio de entidades como a Associação das Empresas de Parques de Diversão do Brasil (Adibra) e o Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat).

São Paulo do lazer

O lazer se tornou a motivação de quase metade (49%) dos turistas que viajam para SP, de acordo com o CIET, em parceria com a ABAV-SP/Aviesp. De acordo com dados de pesquisa do IBGE, uma a cada cinco viagens no país foram feitas para São Paulo.

No ano passado, o secretário Lucena assinou um protocolo de intenções com a plataforma São Paulo para Crianças (SPPC) para a troca de conteúdos, pesquisas e fomento às atividades ligadas ao público infantil, além de formalizar por meio de uma resolução a criação de um Grupo de Trabalho (GT) de fomento ao turismo familiar no estado de SP.