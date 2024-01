Paulistas e cariocas já podem transportar bichinhos com o Uber Pet

A Uber anunciou nesta terça-feira (30/01) que a nova modalidade para transporte com bichinhos de estimação já está disponível em São Paulo e Rio de Janeiro. O Uber Pet será disponibilizado aos usuários para viagens de apenas um animal (cão ou gato) acompanhado de seu tutor de forma planejada, através do Uber Reserve.

A Uber recomenda o transporte dos animais dentro de bolsas ou caixas de viagem, com coleiras e focinheiras, para a segurança do motorista parceiro e dos animais, além do uso de toalhas durante a viagem, como forma de preservação do veículo. Ao usar o Uber Pet, o usuário é responsável por controlar seu animal e pelo cumprimento das regras da modalidade, por isso não são permitidas viagens de animais desacompanhados.

Já em funcionamento em Curitiba desde o fim do ano passado, o serviço tem caído no gosto tanto de usuários quanto de motoristas parceiros.

Anahy Quadros, tutora de uma cachorrinha, gosta de poder reservar as viagens com o Uber Pet. “Uso bastante para levar minha cachorra à creche canina. A possibilidade de já deixar reservado facilitou muito, pois não fico na correria, antes de levá-la, tendo que mandar mensagem ao motorista para perguntar se ele aceita transportar um bichinho”.

Já Fernando Araujo, motorista parceiro da Uber e também tutor de um cachorro, o Sussego, afirma que tem feito novos contatos dirigindo com a modalidade. “Os ‘pais’ de pet costumam conversar mais durante as viagens e é bem legal ter essa troca. Em uma dessas conversas, consegui até uma nova parceria profissional”. Fernando é músico e dirige pelo app para complementar a renda.

O Uber Pet é uma modalidade exclusiva para cães e gatos e o serviço funcionará com uma reserva com antecedência mínima de 30 minutos, seguindo todas as características da modalidade Uber Reserve.

“Sabemos o quanto nosso animal de estimação é parte da nossa família e nem sempre é fácil levá-lo para alguns compromissos. Pensando nisso, e em sempre melhorar a experiência dos usuários que tanto requisitaram a modalidade, ficamos felizes em lançar o Uber Pet no Brasil”, ressalta Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil. A expectativa da empresa é expandir a opção para novas cidades ao longo de 2024.

Para receber solicitações de viagens no Uber Pet, que é opcional para os motoristas parceiros, eles precisam revisar e aceitar os termos e condições da modalidade Todas as viagens Uber Pet são identificadas no aplicativo do parceiro antes dele aceitar o pedido.

Como funciona para reservar uma viagem?

Abra o aplicativo e insira seu local de partida e destino; Selecione a opção Uber Pet; Escolha o dia e horário de partida da viagem; Confirme sua reserva; Você poderá consultar suas reservas dentro da aba Atividade no app.

Também é possível encontrar a opção Uber Pet diretamente no ícone “Reserve” do aplicativo. Saiba mais sobre o Uber Reserve.

Lembramos que o lançamento do Uber Pet não altera a Política de Cão-Guia da Uber. Animais de serviço não são animais de estimação e o dever de transportá-los é assegurado por Lei. Os usuários acompanhados de cão-guia podem solicitar uma viagem através de qualquer produto Uber, sem custo adicional e sem necessidade de reserva.

