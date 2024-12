Paulistanos devem presentear mais neste Natal, e gastos com itens podem crescer 5%

Mais pessoas devem presentear neste Natal, na capital paulista, segundo sondagem feita da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Enquanto no ano passado, 59% dos entrevistados disseram que pretendiam comprar algum tipo de presente para a ocasião, em 2024, o porcentual subiu para 62%. A Federação também estima que as famílias vão gastar, em média, 5% mais com presentes neste ano.

Vestuários e calçados, brinquedos, perfumes e cosméticos são os itens mais cotados por quem pretende presentear — e, também, os mais aguardados. Grande parte (69,4%) [tabela 1] deve comprar roupas e sapatos, além de outros itens para vestimenta, enquanto 25,9% afirmam desejar ganhar objetos dessa categoria. A maioria dos que presentearão pretende comprar até três presentes, ao passo que 33,7% querem gastar entre R$ 200 e R$ 500 [tabela 2].

[TABELA 1]

Itens mais procurados para presentear no Natal — capital paulista (2023–2024)

FecomercioSP

Os filhos serão os principais beneficiados, sendo a prioridade de 34,4% dos entrevistados. Em seguida, estão mães (24,3%), namorados (21,1%), parentes e amigos (14,4%) e os pais (2,4%). Nenhuma surpresa em relação às crianças, já que elas dificilmente ficam sem presentes nessa época do ano. Contudo, o levantamento revela um aumento na parcela de entrevistados que pretendem gastar mais com os presentes para mães e namorados, em comparação ao ano passado.

[TABELA 2]

Valores a serem gastos com os presentes — capital paulista (2023–2024)

FecomercioSP

Como as lembrancinhas serão pagas?

O levantamento da FecomercioSP revela que 62% têm a intenção de pagar à vista, utilizando cheque, PIX, dinheiro ou cartão de débito. Já 37,5% devem optar pelas compras a prazo, no cartão de crédito.

Quando questionados sobre qual porcentual do décimo terceiro salário será destinado para comprar presentes, 48% dos entrevistados afirmaram que não vão utilizar esses recursos, contra 54,1% no ano passado [tabela 3].

Em relação à intenção de gastos, 32,4% pretendem gastar mais em comparação ao Natal passado, contra 37% em 2023. Já para 35,5%, os gastos devem ser iguais — alta em relação aos 28% apurados no ano passado —, enquanto 31,1% desejam gastar menos.

[TABELA 3]

Uso do décimo terceiro salário para presentear — capital paulista (2023–2024)

FecomercioSP

Por fim, apenas 18% dos entrevistados fizeram compras na Black Friday. Desse total, 38,5% disseram ter aproveitado as promoções ao longo de novembro para antecipar os presentes natalinos.

Consumidores cautelosos sobre as condições financeiras

A FecomercioSP também questionou a respeito das condições financeiras para presentear. Nesse quesito, as possibilidades estão melhores para 33,5%; piores para 19,2%; e iguais para 42,1% [tabela 4].

Embora mais pessoas se sintam na mesma condição econômica do que há um ano, e a média das opiniões seja mais para neutra e melhor do que para pior, o resultado é menos robusto do que o observado no fim de 2023. Isto é, o ano foi bom, mas as expectativas para 2025 já não são tão positivas assim.

Provavelmente, as pressões inflacionárias, a recente escalada do dólar e a alta de juros estão sendo contempladas nas avaliações dos paulistanos, deixando uma sensação de maior incerteza quanto ao cenário observado no ano passado. Para a Federação, é válido acompanhar essa tendência no ano que vem, uma vez que a percepção dos entrevistados, em 2023, se confirmou neste ano.

[TABELA 4]

Condições das famílias para presentear — capital paulista (2023–2024)