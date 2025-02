Paulistano Barueri conquista vitória importante na Superliga Feminina de Vôlei

Na última quinta-feira (20), o Paulistano Barueri alcançou mais uma vitória significativa na Superliga feminina de vôlei, ao derrotar o Brasília Vôlei em um confronto realizado fora de casa. A partida, válida pela 7ª rodada do returno da competição, terminou com um expressivo 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 31/29 e 25/19.

Com este resultado, a equipe paulista se consolidou entre as oito melhores do torneio, somando agora 19 pontos na tabela. Contudo, ainda existe a possibilidade de ser ultrapassada pelo Mackenzie, que também disputa a classificação.

O jogo se destacou pela performance equilibrada do Paulistano Barueri. Com um desempenho sólido em quadra, as jogadoras Sabrina Groth e Aline Segato foram fundamentais para criar um bom volume de jogo, permitindo que Lyara fizesse uma distribuição eficaz das jogadas. Em contraste, o Brasília Vôlei enfrentou dificuldades, especialmente em seus saques e contra-ataques, o que facilitou a dominação da partida pelo time visitante.

No segundo set, houve uma tentativa de reação por parte do Brasília Vôlei, que chegou a assumir a liderança no placar. No entanto, o técnico Wagão promoveu mudanças estratégicas ao trocar Aline por Luzia, o que revitalizou o ataque da equipe paulista. Essa manobra foi crucial para que o Paulistano Barueri conseguisse manter a competitividade e conquistasse uma vitória apertada por 31 a 29 no set.

Após a frustração do set anterior, o Brasília entrou no terceiro set em desvantagem emocional e acabou cedendo facilmente à pressão do Paulistano Barueri. A atleta Jheovana destacou-se como a principal referência ofensiva da equipe visitante, contribuindo com seis pontos neste set e totalizando 21 pontos ao longo da partida. O time paulista conseguiu abrir uma vantagem segura no placar e resistiu aos esforços das donas da casa de encostar novamente. Com um sistema defensivo robusto e um bloqueio eficiente, o Paulistano Barueri selou a vitória com um convincente 25 a 19 no último set.

Essa vitória reforça as ambições do Paulistano Barueri na Superliga feminina e aumenta as expectativas para os próximos jogos.