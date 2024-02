Paulista, Augusta, Praça da Luz e República: São Paulo tem queda nos roubos de celulares

Antes motivo de preocupação e reclamações, os principais pontos turísticos da cidade de São Paulo tiveram queda nos registros de roubos e furtos de celulares ao longo de 2023.

A avenida Paulista, um dos cartões-postais da capital, fechou o ano passado com uma redução de 26% no total de delitos, passando de 5,1 mil assaltos, em 2022, para 3,8 mil.

Ao considerar apenas os últimos seis meses de 2023, a queda nos roubos e furtos registrados na avenida chegou a 41%, reflexo do reforço no policiamento ostensivo ampliado no local.

A PM aumentou a presença policial nos dias e em horário de maior incidência criminal. Isso foi possível com apoio dos batalhões territoriais, que têm atribuição para fazer a segurança na região, além do empenho de batalhões especiais, como, por exemplo, o 1º Batalhão de Choque com as Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota).

“Esse é o resultado de um trabalho integrado entre as polícias que implementamos desde o início da gestão, com a atuação preventiva e ostensiva da Polícia Militar e com a ampliação das investigações contra os criminosos que se beneficiam desses delitos”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Na mesma região, outros pontos importantes também tiveram retração nos crimes. As ruas Augusta e da Consolação fecharam 2023 com queda de 7,6% e 8,9% nos roubos e furtos de celulares, respectivamente.

Na rua Augusta, apenas os meses de janeiro e fevereiro registraram aumento nesses delitos. De março em diante, houve uma diminuição progressiva. A rua da Consolação seguiu na mesma tendência ao longo do ano passado.

Desde agosto, mais de 350 policiais militares foram deslocados para 35 pontos da região para reforçar a segurança por meio da Atividade Delegada, convênio celebrado entre a prefeitura e o governo estadual e que permite o empenho de PMs em dias de folga.

Outro ponto icônico da cidade, a Praça da Luz, que no passado foi alvo de quadrilhas que se aproveitavam do local para a prática de crimes, registrou uma queda de 59% nos delitos dessa natureza. As ocorrências reduziram de 1,7 mil, em 2022, para 726 no ano passado. Os dados consideram os boletins elaborados com a indicação do endereço do fato.

Na Praça da República, os roubos e furtos de aparelhos caíram 29,5%. Passando de 1,9 mil registros para 1,3 mil em 2023. “O fortalecimento do trabalho policial foi crucial para obtermos esses resultados”, completou o secretário da pasta.

Roubos de celulares diminuem em toda a cidade

O ano de 2023 terminou com uma redução de 11,9% nos roubos e furtos de celulares na cidade de São Paulo. Foram 179 mil registros, contra 203 mil em 2022, o que equivale a 24,1 mil crimes a menos. Os meses de outubro (22,1%) e dezembro (20,7%) foram os que registraram as maiores quedas.

Além do trabalho preventivo, a Polícia Civil intensificou os esforços no combate aos roubos e furtos de celulares, adotando investigações mais rigorosas para desmantelar quadrilhas e identificando receptadores que agem, principalmente, no centro da capital.

Em todo o Estado, também houve redução nesses delitos. De janeiro a dezembro do ano passado, foram 296 mil ocorrências, 12,4% a menos que o mesmo período de 2022, quando 337,9 mil aparelhos foram subtraídos, o equivalente a 41,9 mil crimes a menos.

“Esse era um problema que vinha crescendo ao longo de 2022 em todo o território paulista e, dessa vez, conseguimos frear essa tendência e reverter a situação, com resultados positivos. Vamos continuar trabalhando para combater essas quadrilhas”, completou Derrite.