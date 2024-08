Paulínia Winner Mall Shopping recebe a 1ª Festa da Pamonha nesta quinta (29)

Música e gastronomia vão tomar conta do estacionamento do Paulínia Winner Mall Shopping com a 1ª Festa da Pamonha, a partir desta quinta-feira (29) e segue até domingo (1º). A entrada é gratuita e o espaço é pet friendly.

O público pode aproveitar a quinta-feira (29) e sexta-feira (30), das 17 às 22 horas. No sábado (31) e no domingo (1º), das 12 às 22 horas.

Para quem ama gastronomia caipira, o evento vai reunir grandes paixões, como a pamonha doce tradicional ou recheadas com ‘Romeu e Julieta’, coco, creme de avelã e morango. E opções de pamonhas salgadas, como a tradicional ou com queijo e linguiça.

No local, o público também encontra chopp artesanal de milho, pudim de milho, bolo de pamonha, quentão, galinhada, burguer com creme de milho e muito mais.

Durante a festa, acontece a final do concurso da Rainha da Pamonha. Para participar, é necessário se inscrever por meio do Instagram @festadapamonha.oficial. A ganhadora leva o título de rainha e fatura a quantia de R$ 200, que devem ser retirados no local da festa.

Atrações

A Festa da Pamonha traz também uma programação musical imperdível e com gêneros para todos os gostos.

Na quinta (29), às 19 horas, quem agita é o cantor Rony, com muito sertanejo raiz. O rock vai ter destaque no evento, a partir de sexta-feira (30). O cover especial Queen e Guns N’ Roses anima o público na sexta (30), às 20 horas.

No sábado (31), quem sobe ao palco é a banda Confisco, trazendo um tributo ao Charlie Brown Junior, às 20 horas. Para fechar o evento, no domingo (01), às 19 horas, o grupo Mamonas Diet Music faz uma releitura dos grandes sucessos do Mamonas Assassinas.

Serviço

1ª edição da Festa da Pamonha

Data: Quinta-feira (29/08) a domingo (01/09).

Horários:

Quinta (29) e sexta-feira (30): Das 17 às 22 horas;

Sábado (31) e domingo (1º): Das 12 às 22 horas.

Local: Paulínia Winner Mall Shopping – Av. José Lozano Araújo, nº 1515 – Nossa Senhora Aparecida, Paulínia

Entrada: Gratuita

Programação: