Paulinho, do Palmeiras, é flagrado aos beijos com duas mulheres no carnaval do RJ

No dia 31 de dezembro de 2024, o Palmeiras oficializou a contratação de um novo atacante por um valor significativo de 18 milhões de euros, equivalente a R$ 109 milhões. Apesar do investimento considerável, o jogador ainda não teve a oportunidade de atuar em campo neste ano.

Recentemente, o atleta recebeu um convite da tradicional Estação Primeira de Mangueira para participar do desfile na Sapucaí, uma das principais celebrações do Carnaval brasileiro. No entanto, ele optou por declinar do convite, citando “questões profissionais” como motivo para sua recusa.

Atualmente, o jogador está em fase de recuperação, afastado dos gramados desde dezembro do ano anterior. A previsão é que seu retorno às atividades ocorra entre o final de março e o início de abril, aumentando as expectativas dos torcedores pela sua volta.

A interação dos fãs nas redes sociais reflete a ansiedade pela performance do atacante. Um torcedor expressou: “Está faltando fazer gol dentro de campo meu atacante. Fora de campo a fase tá boa, tá faltando onde interessa (sic)”. Em contraste, outro apoiador comentou: “Chegou metendo dois gols já, é disso que estávamos precisando”, mostrando um mix de esperança e cobrança em relação ao desempenho esperado do jogador.

Enquanto isso, sem a presença do atacante em campo, o Palmeiras se prepara para um importante compromisso na próxima segunda-feira, dia 10. O Alviverde enfrentará o São Paulo em uma partida decisiva que determinará quem será o segundo finalista do Campeonato Paulista.