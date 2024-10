Paula Toller leva audiovisual “Amorosa” aos palcos do Espaço Unimed

Paula Toller desembarca em São Paulo com show do audiovisual Amorosa, no Espaço Unimed, dia 25 de outubro. O repertório é composto por grandes sucessos, canções recentes e algumas surpresas. O espetáculo, que já foi assistido por mais de 200 mil pessoas, celebra quatro décadas de poder feminino na música brasileira, levados ao palco por uma das precursoras. Na capital paulista, Toller recebe a lenda da MPB, Roberto Menescal, que contribui com o novo arranjo do hit “Nada por Mim” e o tocará ao lado da artista e sua banda.

Ingressos: https://www.ticket360.com.br/evento/29498/ingressos-para-paula-toller-40-anos-de-carreira

“Esse show será muito especial. Além do repertório de grandes sucessos, teremos convidados maravilhosos, a começar pela lenda Roberto Menescal, um símbolo da elegância da nossa música, e também um ‘surpreso’, um cara jovem que está arrebentando! Estou muito entusiasmada para fazer o Amorosa em São Paulo, espero todos lá!”, diz Paula.

Toller construiu trajetória de 10 milhões de discos, CDs e DVDs nas casas dos fãs do Kid Abelha e de seu trabalho solo, junto a seis discos de ouro, um de platina e um de diamante. O repertório é uma antologia de toda sua carreira. Os incontáveis hits são apresentados agora com direção musical e arranjos do lendário produtor Liminha.

Feliz com o convite, Roberto Menescal conta:

“Quando ouvi essa música da Paula, gostei muito e logo tirei no violão. Desde então, toquei com Leila e muita gente. Eu sempre mostrava a música e o pessoal gostava do arranjinho que fiz. Anos depois, ela me convidou para tocar no Vivo Rio e foi muito bom, o público adorou, tanto que eu fiquei para assistir ao resto do show. Fiquei muito impressionado com essa volta da Paula, em grande estilo, nunca esteve tão bonita e cantando como nunca cantou. Vou com muito prazer reencontrá-la e tocar esse arranjo novamente em São Paulo, que certamente será muito bem recebido. Viva Paulinha, viva! Você está fazendo uma turnê vitoriosa, estou muito impressionado com você e com seu trabalho. Um beijo grande e até lá.”

A direção de arte e cenários são do consagrado arquiteto e designer Gringo Cardia com imagens do pintor e tapeceiro modernista Genaro de Carvalho.

Grandes clássicos de 40 anos de carreira compõem o setlist, como Nada Sei, Lágrimas e Chuva, Amanhã é 23 e Como eu quero, entre outras, celebrando a especial conexão da artista com seu público. A fabulosa banda tem Liminha com seu violão envenenado, mais Gustavo Camardella (violão e vocal), Pedro Dias (baixo e vocal), Gê Fonseca (teclados e vocal) e Adal Fonseca (bateria).

Sobre Amorosa

O audiovisual do show Amorosa foi gravado em 26 e 27 de janeiro no Vivo Rio, com ingressos esgotados. O emocionante espetáculo contou com participações de Luísa Sonza em Nada Sei, Fernanda Abreu em Na rua, na chuva, na fazenda e Roberto Menescal, precursor da Bossa Nova, em Nada por mim. Paula leva essa mesma energia para as estradas do país, recebendo o público com o elogiado concerto.

Serviço:

Paula Toller – 40 Anos de Carreira – Amorosa

Dia: 25 de outubro de 2024

Local: Espaço Unimed | Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP

Horário: 22h

