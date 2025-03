Paula Toller leva audiovisual “Amorosa” ao palco do Qualistage

Paula Toller chega ao Qualistage com o show do audiovisual Amorosa no dia 29 de março. O repertório é composto por grandes sucessos, canções recentes e algumas surpresas. O espetáculo, que já foi assistido por mais de 500 mil pessoas, celebra quatro décadas de poder feminino na música brasileira, levados ao palco por uma das precursoras. Toller receberá no palco a lenda da MPB, Roberto Menescal, que contribui com o novo arranjo do hit “Nada por Mim” e o tocará ao lado da artista e sua banda.

“Esse show será muito especial. Além do repertório de grandes sucessos, teremos um convidado maravilhoso, a lenda Roberto Menescal, um símbolo da elegância da nossa música! Estou muito entusiasmada, espero todos lá”, diz Paula animada.

Toller construiu trajetória de 10 milhões de discos, CDs e DVDs nas casas dos fãs do Kid Abelha e de seu trabalho solo, junto a seis discos de ouro, um de platina e um de diamante. O repertório é uma antologia de toda sua carreira. Os incontáveis hits são apresentados agora com direção musical e arranjos do lendário produtor Liminha.

Feliz com o convite, Roberto Menescal conta: “Fiquei muito impressionado com essa turnê da Paula, em grande estilo, nunca esteve tão bonita e cantando como nunca cantou. Vou com muito prazer reencontrá-la e tocar esse arranjo novamente no Qualistage, que certamente será muito bem recebido. Viva Paulinha, viva! Você está fazendo uma turnê vitoriosa, estou muito impressionado com você e com seu trabalho. Um beijo grande e até lá.”

A direção de arte e cenários são do consagrado arquiteto e designer Gringo Cardia com imagens do pintor e tapeceiro modernista Genaro de Carvalho.

Grandes clássicos de 40 anos de carreira compõem o setlist, como Nada Sei, Lágrimas e Chuva, Amanhã é 23 e Como eu quero, entre outras, celebrando a especial conexão da artista com seu público. A fabulosa banda tem Liminha com seu violão envenenado, mais Gustavo Camardella (violão e vocal), Pedro Dias (baixo e vocal), Gê Fonseca (teclados e vocal) e Adal Fonseca (bateria).

Sobre Amorosa

O audiovisual do show Amorosa foi gravado em 26 e 27 de janeiro de 2024 no Vivo Rio, com ingressos esgotados. O emocionante espetáculo contou com participações de Luísa Sonza em Nada Sei, Fernanda Abreu em Na rua, na chuva, na fazenda e Roberto Menescal, precursor da Bossa Nova, em Nada por mim. Paula leva essa mesma energia para as estradas do país, recebendo o público com o elogiado concerto.