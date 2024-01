Paula Toller celebra 40 anos de carreira com show

Chegou a vez do Rio de Janeiro celebrar com Paula Toller seus 40 anos de sucesso! Nos próximos dias 26 e 27 de janeiro, os cariocas recebem, no Vivo Rio, a turnê Amorosa, produzida pela 30e em parceria com a Posto 9 Entretenimento. E com um detalhe especial: a apresentação vai fazer parte de uma gravação audiovisual que contará com as participações especiais de Fernanda Abreu, Roberto Menescal e Luísa Sonza. Os ingressos para essas duas noites estão disponíveis na Eventim.

As quatro décadas que contemplam a jornada de Paula Toller são marcadas por grandes sucessos que fizeram parte da trilha sonora de gerações. Ao todo, Paula lançou 21 discos, sendo 17 ao lado da banda Kid Abelha, que conquistou o público com canções como “Como Eu Quero”, “Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda”, “Fixação” entre outras. Em carreira-solo, foram quatro discos, e hits como “A Fórmula do Amor”, “Céu Azul”, “Essa Noite Sem Fim”, “Eu Amo Brilhar” e o mais recente, “Perguntas”.

A gravação do novo audiovisual de Paula celebra uma carreira bem-sucedida. Paula detém números grandiosos: 10 milhões de discos vendidos, seis discos de ouro, um disco de platina e um de diamante.

Abrindo a série de participações especiais, Paula recebe, no dia 26 de janeiro, Fernanda Abreu, que ganhou reconhecimento pela sua trajetória na banda Blitz, responsável por hits como “Você Não Soube Me Amar”, “A Dois Passos do Paraíso” e “Weekend’”. Depois, ao seguir em carreira-solo, lançou sucessos como “Rio 40 Graus”.

Luísa Sonza e Roberto Menescal são os convidados especiais do dia 27 de janeiro. O precursor da Bossa Nova, hoje com 85 anos de idade, é um grande ídolo da música brasileira e expressa toda sua criatividade nos mais diversos tipos de projetos artísticos. Já Luísa Sonza chamou atenção de Paula Toller há algum tempo por conta da potência de sua voz.

“Fernanda Abreu e Luísa Sonza, estrelas de duas gerações diferentes, e Roberto Menescal , um monstro sagrado da nossa música. Além da admiração que tenho por eles, há também uma ligação afetiva com cada um ao longo da minha trajetória”, afirma Paula Toller .

Os shows da turnê Amorosa apresentam uma antologia de toda carreira-solo de Paula Toller e também de sua história no Kid Abelha. Liminha, produtor musical e ex-integrante da banda Os Mutantes é responsável pela direção musical e arranjos da turnê.

Após a gravação com participações especiais no Rio de Janeiro, a turnê Amorosa segue trajetória com a Paula Toller e desembarca em Curitiba, no dia 8 de março, no Ópera de Arame. No dia seguinte, 9 de março, o espetáculo será em São Paulo, na Vibra São Paulo; no dia 15 de março, Recife recebe Amorosa no Classic Hall; e, depois, ela segue para Salvador, na Concha Acústica, no dia 24 de março. Em Porto Alegre, Paula Toller faz seu show no auditório Araújo Vianna, no dia 6 de abril. Amorosa passará ainda por Fortaleza com data e local ainda a definir. Os ingressos da turnê estão disponíveis na Eventim.