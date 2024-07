Paula Toller celebra 40 anos de carreira com a turnê ‘Amorosa’ neste sábado (13), em Santos

Neste sábado (13), a cantora Paula Toller, ex-vocalista do Kid Abelha, traz para Santos a turnê ‘Amorosa’, que comemora seus 40 anos de carreira. O espetáculo exclusivo acontece no Blue Med Convention Center, a partir das 21h30. Os ingressos ainda podem ser comprados no site icones.com.br.

Para o repertório, a artista apresenta a canção inédita ‘Perguntas’, composta por Beni Borja. A música é uma homenagem ao amigo músico que faleceu em 2021.

Antológico e com a direção musical do produtor Liminha, Toller ainda faz uma viagem no tempo, celebrando sucessos de toda a sua carreira solo e também dos hits com o Kid Abelha. Diversos clássicos compõem a setlist, como ‘Como Eu Quero’, ‘Lágrimas e Chuva’, ‘Nada Sei’, ‘Amanhã É 23’ e muito mais.

No show que celebra a conexão amorosa de Paula com seus fãs, a cantora é acompanhada por Liminha (violão), Gustavo Camadella (violão e vocal), Pedro Dias (baixo e vocal), Gê Fonseca (teclados e vocal) e Adal Fonseca (bateria).

Além da boa música, a artista faz um cenário mágico, baseado em imagens de Genaro de Carvalho, pintor e tapeceiro modernista, assinado pelo designer Gringo Cardia.

O Blue Med Convention Center está localizado na Praça Almirante Gago Coutinho, 29, Ponta da Praia – Santos

Serviço

Paula Toller – Turnê ‘Amorosa’

Data: 13/07

Horário: 21h30

Ingressos: https://www.icones.com.br/evento/306837-paula-toller?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw3tCyBhDBARIsAEY0XNn13tW1PzUfdX04yOrJwUlOqslzpagPi11urXWaAIrSxv1EZ1p6HnQaAkWKEALw_wcB

Local: Blue Med Convention Center – Praça Almirante Gago Coutinho, 29, Ponta da Praia – Santos