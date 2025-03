Paula Lima apresenta o show “Eu, Paula Lima – O Baile”, ao lado de Luedji Luna, em SP

Paula Lima, cantora e compositora com mais de três décadas de trajetória, apresenta o espetáculo “Eu, Paula Lima – O Baile”, no Show na Praça do Sesc Bom Retiro, quinta-feira, dia 27/03, às 21h. A apresentação conta com a participação da cantora e compositora baiana Luedji Luna. No show, Luedji Luna entrará na festa embalada por sucessos como “Meu Guarda-Chuva”, que cantará lado a lado da anfitriã do baile, e “Banho de Folhas”, acompanhadas de Henry Marcelino na bateria, Felipe Pizzu no baixo, Deusnir nos teclados, Jorginho Neto no trombone, Guto Bocão na percussão, Bruno Nunes na guitarra e direção musical e Thaís e Josi nos backing vocals. Sobre o encontro das duas artistas, Luedji Luna destaca: “Paula Lima é uma grande cantora brasileira, com uma presença elegante e sedutora. Uma referência para mim. É uma honra poder compartilhar o palco com essa amiga querida”. As cantoras se encontram para homenagear a amizade e a conexão sonora da black music e da música brasileira. “É um prazer imenso cantar com a minha amiga brilhante Luedji Luna. Uma artista vibrante, potente que representa de forma significante a nova música brasileira com muita originalidade”, completa Paula.

“Eu, Paula Lima – O Baile”, idealizado e dirigido por Paula Lima, é um show para dançar sob a égide do melhor da soul music, do samba rock e de outros ritmos sacudidos que colocaram a artista entre os principais nomes do país. Desde seu primeiro álbum, a intérprete que já agitava as pistas em carreira solo ou nas suas incursões com bandas como Funk Como Le Gusta, além das colaborações com Thaíde e DJ Hum, convoca o público numa das faixas mais famosas: “Quero ver você no Baile”. Alguns anos, muitos álbuns, turnês internacionais e premiações depois, a cantora que está na estrada com seu show autobiográfico “Eu, Paula Lima”, após o tributo à Rita Lee, o “Soul Lee”, desenhou agora um concerto especial para transformar seu palco em uma enorme pista de dança. “É uma grande festa, uma versão ainda mais dançante do nosso espetáculo, que traz uma série de odes ao empoderamento feminino”, comenta a cantora.

Além de sucessos autorais como “Clareou” e a nova “O Universo Que Habita em Mim”, o set list é composto por clássicos que vão de Hyldon a Tim Maia, de Jorge Ben Jor ao parceiro de muito som, Seu Jorge. No show, Paula enaltece a força da mulher brasileira em números que passam pela própria Rita Lee, Sandra de Sá e até clássicos da disco, como “Got be Real”, de Cheryl Lynn. Uma noite que promete não deixar ninguém parado, com muito groove e suingue.

Paula Lima

Cantora e compositora paulistana, uma das maiores vozes e representante do soul e MPB brasileiro, com mais de duas décadas de carreira no Brasil e passagens por importantes festivais nos continentes da África e Europa, e por EUA e Japão. Indicada ao Grammy Latino e vencedora do Prêmio APCA, Paula Lima gravou quatro álbuns, o DVD atemporal “Sambachic” e o EP “Paula Lima ilumina Sonastério”, entre outros trabalhos. Protagonizou musicais como Cats e Brasilis, foi comentarista de Carnaval de SP, jurada de reality show musical e é apresentadora do programa “Chocolate Quente”, além do seu cargo como presidente da União Brasileira de Compositores – UBC. Em 2025, Paula lançou a música “O universo que habita em mim”, com letra de Emicida, e entra em estúdio para gravar um álbum de inéditas.

Luedji Luna

Cantora e compositora baiana. Com uma mistura de sonoridades que vão do jazz ao batuque baiano, é destaque do cenário da música brasileira atual. Gravou o álbum “Um Corpo no Mundo”, em 2017, pelo qual conquistou o Prêmio Afro 2017, Prêmio Bravo 2018 e WME Awards 2020. Em 2021 foi a vez do álbum “Bom Mesmo É Estar Debaixo D’água”, indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de MPB. A artista também integrou os projetos Acorda Amor e Ayabass, participou de programas internacionais, como o Tiny Desk Concert e COLORS, e realizou turnês internacionais no Canadá, EUA e Europa. Luedji é idealizadora do Manto da Noite, festa que celebra a música negra, especialmente o jazz, R&B, neo-soul e o RAP.

Serviço

Paula Lima

Participação de Luedji LunaDia 27/3, quinta, 21h.Valores: R$18 (Credencial Plena), R$30 (Meia) e R$60 (Inteira).

Local: Praça de Convivência (800 lugares). 18 anos.

Link de vendas: https://www.sescsp.org.br/programacao/paula-lima-com-part-luedji-luna/

Venda de ingressos disponíveis pelo APP Credencial Sesc SP, no site, ou nas bilheterias.