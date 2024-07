Paula Lima apresenta o show “Eu, Paula Lima”, no palco do Sesc 24 de Maio

Com duas décadas de carreira e o status de uma das cantoras mais importantes do país, Paula Lima apresenta “Eu, Paula Lima”, um show quase autobiográfico enquanto prepara álbum de inéditas com composições sob medida de Emicida, Gabriel Moura, Rachel Reis, Mallu Magalhães e Zélia Duncan. Nos dias 27 e 28 de julho, sábado (20h) e domingo (18h), a cantora se apresentará em São Paulo, no palco do Sesc 24 de Maio. Últimos ingressos disponíveis somente nas bilheterias das unidades.

Sua assinatura é muito pessoal e intransferível. “Trago canções especiais da música popular brasileira e os meus clássicos também. Tudo com um apaixonante e forte acento da Black Music”, adianta Paula, sobre o espetáculo que leva seu nome.

No concerto, com direção artística da própria cantora e de Allex Colontonio, Paula promete uma imersão visceral em suas diferentes verves, do soul ao disco, do samba ao rock, da mpb ao funk, com tempero único e o veludo irresistível de sua voz singular e solar que alcança notas altíssimas. “Consegui criar o meu melhor show do mundo, ou melhor, do meu mundo. Isso quer dizer que estou mergulhada neste processo e apaixonada pelo que apresentaremos. Sei de onde vim e para onde quero ir. Estou muito inspirada, mais emotiva, feliz! Mais envolvida com música do que nunca, acompanhada por uma banda maravilhosa. Este é um show concebido com muita dedicação, amor, amplas sonoridades, gente bacana e novas ideias, muitos presentes para quem estiver presente. É um momento positivo, harmonioso, com muitas mensagens sobre quem somos e para onde podemos ir”.

Paula criou o conceito, traçou o roteiro, levou as referências e junto com seus colegas de palco traz uma sonoridade muito particular, cheia de personalidade. Acompanhada por João alternando com Henry Marcelino (bateria), Douglas Couto (baixo), Deusnir (teclado), Jorginho Neto alternando com Totty Bone (trombone), Hedinho (guitarra) e Bruno Nunes (guitarra e direção musical), abre a temporada com a régua lá no alto. Um dos destaques é a fabulosa “O universo que habita em mim”, carro-chefe do show e do novo álbum, que traz os versos anti-pandêmicos que Emicida escreveu especialmente para Paula. “Eu fiz um som novo, pra todo povo, pra toda gente / Pra ver se a gente cura esse mundo doente”. A diva segue seu legado. Mais madura – e antenada – do que nunca.

Serviço

Data: 27 e 28/7, sábado, às 20h e domingo, 18h

Local: Sesc 24 de Maio, Rua 24 de Maio, 109, São Paulo – 350 metros da estação República do metrô

Classificação: 12 anos

Ingressos: Nas bilheterias das unidades Sesc SP – R$50 (inteira), R$25 (meia) e R$15 (Credencial Sesc).

Duração do show: 90 min