Paula Guilherme se une a Melody e ao DJ Lucas Beat no single “Galopada”

A cantora Paula Guilherme disponibilizou em todas as plataformas de streaming, via SoundOn, o single “Galopada”. Na faixa, que une mais uma vez o talento, carisma e estilos únicos de Paula e Melody, elas trabalharam ao lado do renomado produtor DJ Lucas Beat.

Com uma mistura explosiva e contagiante de ritmos – funk, pop, sertanejo e agronejo – a faixa segue a trilha de suas antecessoras e promete movimentar as redes e agitar as pistas e os rodeios.

Paula Guilherme é uma talentosa cantora sertaneja, natural da cidade de Livramento, Paraíba. Com apenas 16 anos de idade, ela se destaca por sua voz forte, potente e marcante. Desde os nove anos, Paula vem conquistando uma legião de fãs em todo o Brasil, graças ao seu talento, carisma e repertório repleto de sofrência, romantismo e popfunk. Artista tem vários hits de sucesso como “Prova Que Me Ama” que teve a colaboração com Mc Bruninho, videoclipe já alcançou incríveis 130.073.331 milhões de visualizações no YouTube e uns dos seus últimos sucessos recentes foi com a colaboração da cantora Melody nas faixas “Barbie de Chapéu” com mais de 62.544.945 milhões de visualizações no YouTube e “Atual Idiota”com mais 14.520.286 milhões de visualizações no YouTube.

Melody, uma cantora e compositora nascida em São Paulo/SP, demonstrou seus talentos artísticos desde muito jovem, sendo influenciada por seu pai MC Belinho e sua irmã Bella Angel. Com apenas 4 anos de carreira, Melody já acumulou mais de 3 milhões de inscritos em seu canal oficial no YouTube, conquistando um público fiel ao redor do mundo. Seus sucessos incluem músicas originais e covers, que demonstram sua versatilidade e talento. Além disso, Melody participou de mais de 60 programas de TV, tanto no Brasil quanto no exterior, e já colaborou com diversas celebridades. Seu maior sucesso foi a música “Pipoco” que teve a colaboração com a Ana Castela e Chris no Beat, videoclipe já alcançou incríveis 279.595.920 milhões de visualizações no YouTube e mais de 1,34 bilhão de streams nas plataformas digitais.

DJ Lucas Beat, natural de Presidente Prudente, DJ (Produtor músical) descobriu a fórmula do sucesso ao unir o sertanejo com a batida do funk. A vinheta identifica o autor da mistura: “D-J-Lu-cas-Beat” O artista de 24 anos, que começou usando as músicas sem permissão, hoje é disputado por ídolos desse gênero e do forró. Seus remixes estouraram pelo Brasil. O DJ tem feat com Guilherme e Benuto, Gustavo Lima, Jorge e Mateus, João Bosco e Vinícius, Murilo Huff, Zé Neto e Cristiano, Ana Castela, Luan Pereira, Israel e Rodolffo, Wesley Rodolffo, Safadão, Mateus Fernandes entre outros.